Muhtarlardan Şilan Baraj’ı talebi

Battalgazi muhtarları dün Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret ederek, sulama suyuyla ilgili sıkıntı ve taleplerini dile getirdiler. Cemiyet’te muhtarlar adına bir basın açıklaması yapan Sulama Suyu Proje Öncüsü Mehmet Nuri Alan yaptı.

Battalgazi Bölgesi’nin sulama suyu sıkıntısını dile getirmek üzere bir arada bulunduklarını dile getiren Alan, sulama suyuyla ilgili daha önce verdikleri projeler bulunduğunu söyledi.

“BAŞKA BİR PROJEMİZ DAHA VAR”

Projelerin kısmen gerçekleştiğini belirten Alan,

Bu projeler kısmen de olsa gerçekleşmiş durumda. Bu projelerin gerçekleşmesinde başta emeği geçen Malatya milletvekillerimiz ve Malatya AK Parti İl Teşkilatına ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir de bir diğer projemiz olan Şilan için de böyle bir çalışmanın başlatılmasını talep ediyoruz. Bu konu üzerine bir araya geldik. Şilan Barajı aynı zamanda Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin de içme suyuyla ilgili de ihtiyacını karşılayacak bir proje. Şilan kaynakları üzerinde herhangi bir yerleşim yeri yok. Şilan kaynakları içme suyuna elverişli. Dolayısıyla yapılacak olan Şilan Barajı’nın aynı zamanda Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin de içme suyu ihtiyacını karşılayacak olmasından dolayı biraz önem arz etmektedir

şeklinde konuştu.

“HİDROELEKTRİK ENERJİSİ İÇİN UYGUN”

Şilan Barajı’nın yapılmasını talep ettiklerini dile getiren Alan,

Şilan Barajı aynı zamanda hidroelektrik enerjisi üretmeye de uygunluk gösteriyor. Bütün bu özelliklere sahip olduğu için Sayın milletvekillerimiz daha önceden ilgili oldukları gibi Yaygın, Yenice, Beypınar’da yapmış oldukları çalışmanın aynısını Şilan Barajı için de yapmalarını talep ediyoruz. İnşallah ilgililer bu talebimize karşılık verirler ve bir an önce gerek Battalgazi Bölgesi’nde bulunan tarımsal arazilerin sulanmasında gerekse Malatya Büyükşehir Belediye’sinin içme suyunu karşılayacak olmasından gerekse de hidroelektrik üretimine uygunluk gösterdiğinden dolayı Şilan Barajı’nın bir an önce faaliyete geçmesini talep ediyoruz. Böylelikle bizim yöremizin mağduriyeti giderilmiş olur. Bu talebimizi bu şekilde belirttik. İnşallah bu talebimize karşılık verilir

diye konuştu.