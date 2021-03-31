Ayak bilardosuna yoğun ilgi!

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp Malatya Park AVM Etkinlik Alanına kurulan Ayak Bilardosu Sahaları, sporseverlerin dikkatini çekti.

Malatya’da ilk kez düzenlenen Ayak Bilardosu etkinliğine katılarak farklı bir deneyim yaşayan sporseverler, neşeli ve keyif dolu anlar yaşayıp, pandemi sürecindeki stresli ortamdan az da olsa uzaklaşmaya çalıştılar. Ayak bilardosunun yanı sıra etkinlik alanına kurulan langırt ve masa tenisi gibi diğer aktivite alanlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, pandemi sürecinde sportif aktivitelere ağırlık veren Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunarken, düzenlenen etkinliklerin gündelik hayatlarına renklilik ve hareketlilik kazandırdığını söylediler.

2021 SPOR YILI



Malatya’da ilk kez düzenlenen Ayak Bilardosu etkinliğine katılarak vatandaşlarla birlikte sportif aktivitelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Spor ve Etkinlik Yılı’ olarak ilan ettikleri 2021 yılı içerisinde farklı organizasyonları içerisine alan Gençlik Şenlikleriyle vatandaşların gündelik hayatlarına farklı bir dinamizm ve hareketlik getirdiklerini söyledi. ( İHA)