Yeşilyurt'ta kitap kafe!
Millet Kıraathaneleri ve Kitap Kafelerin sayısını artırmaya devam eden Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle imzalanan ‘Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü’ ile yapımını tamamladığı İlyas Kitap Kafe’yi vatandaşlarla buluşturarak, eğitim yatırımlarına bir tanesini daha ekledi.
İlyas Kitap Kafe önünde düzenlenen törende konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un dört bir tarafını eğitim ve spor alanlarıyla donatmaya devam ettiklerini ifade ederken, ilçe genelinde sayısını artırdıkları Millet Kıraathaneleri ve Kitap Kafelerle her yaştan vatandaşı daha fazla okumayla ve kitapla buluşturduklarını söyledi.
Toplumdaki okuma oranını artırmak hedefiyle hayata geçirdikleri eğitim yatırımlarına bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,
İç ve dış mimarisinin yanı sıra okuma alanları, oturma bölümleri ve raflarındaki eşsiz eserleriyle bölgemize değer katacak olan İlyas Kitap Kafemiz, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kentimizdeki kütüphane ihtiyacına alternatif çözümler getirmek adına hizmete sunduğumuz yatırımlarımız arasında yer alan Kitap Kafemizin açılışının her yıl 29 ile 4 Nisan günleri arasında kutlanan ‘Kütüphane Haftası’ etkinliklerine denk gelmesinden dolayı da ayrıca mutluyuz. Kadim medeniyetimizin tüm zenginliklerine sahip, tarihsel ve kültürel anlamda güçlü bir potansiyele sahip Yeşilyurt’umuzun sosyal ve kültürel vizyonunu geliştirmeye öncülük edecek kültürel yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemekten kıvanç duymaktayız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle imzaladığımız ‘ Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü’ ile yapımını tamamladığımız ve bugünden itibaren kapılarını vatandaşlarımıza açacak olan İlyas Kitap Kafemiz, raflarındaki eşsiz eserlerinin yanı sıra temiz, düzenli, sakin ve sessiz ortamıyla kitapseverlerimize farklı bir dünyanın kapısını açacak değerli bir yatırımdır
diye konuştu. ( İHA)
29 Mar 2021 - 16:21 Malatya- Kültür & Sanat
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.