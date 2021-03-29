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/ 29 Mar 2021 - 16:21

Yeşilyurt'ta kitap kafe!

Millet Kıraathaneleri ve Kitap Kafelerin sayısını artırmaya devam eden Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle imzalanan ‘Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü’ ile yapımını tamamladığı İlyas Kitap Kafe’yi vatandaşlarla buluşturarak, eğitim yatırımlarına bir tanesini daha ekledi.