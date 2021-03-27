Bülbüloğlu güven tazeledi

Kongrenin açılış konuşmasın yapan Mehmet Bülbüloğlu, derneğin geçmişten bugüne kadar inşaat sektörüne hizmet etmek adına büyük çalışmalar yaptığını belirterek,

MİMDER olarak, üyelerimizin sıkıntılarının giderilmesi, sektörün paydaşlarının bir araya gelmesi ve şehrimizin gelişimine katkı sağlanabilmesi için faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Ben bu anlamda geçmiş dönem derneğimizde görev yapan tüm başkan ve yönetici arkadaşlarıma fedakarca çalışmalarından ötürü bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum”

dedi.

Hedeflerinin, yeni yönetimle, birlikte birlik ve beraberliği daha üst seviyelere taşıyacak, sektörün sorunlarının sesi ve çözüm merkezi olacak, müteahhitlik mesleğinin hak ettiği değeri bulması için ellerinden gelen çaba ve gayreti göstereceklerini ifade eden Bülbüloğlu,

Gönüllülük esasına dayalı hizmet ettiğimiz bu kurumun çatısı altında üyelerimizle, yerel yöneticilerimizle milletvekillerimizle ilgili kurumlarla sürekli istişare halinde olacak, Malatya’mızın sağlıklı yapılaşmasına katkı sunacağız

diye konuştu.



Kentsel dönüşümünün önemine de vurgu yapan Bülbüloğlu,

Deprem fay hatları üzerinde bulunan ve 7 milyona yakın riskli yapı stoku mevcut ülkemizde. Hepimizin bildiği gibi en önemli ihtiyaçlarımızdan biri kentsel dönüşüm. Geçtiğimiz yıl 24 Ocak Elazığ Sivrice merkezli yaşadığımız depremde bu sorun şehrimizde de gün yüzüne çıkmış oldu. Yaşadığımız depremden sonra devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşlarımızın mağduriyetini en kısa sürede gidermek için üstün bir gayret göstermiştir. Ancak Allah korusun daha büyük ve merkezi Malatya olacak bir depremde çok daha acı ve telafisi olamayan kayıplar yaşayacağımız aşikar. Bu acıların yaşanmaması için kentsel dönüşüm politikasının çok önemli olduğunu biliyoruz ve en önemlisi kentsel dönüşümde özel sektör bu işe dahil edilmeden sektörün problemleri çözülmeden hedefe ulaşılamayacağının da bilincindeyiz. Bunun için yerel yönetimlerimizle, merkezi yönetimle, sektör paydaşlarıyla iş birliği güç birliği sağlanmalı istişareler arttırılmalı ve özel sektör detaylı bir şekilde dinlenmelidir” şeklinde konuştu. Bülbüloğlu, inşaat sektörünün ülke ekonomisinin lokomotifi konumunda olduğuna dikkat çekerek, “Bu nedenle, gerek üreticilerin son dönemde yaptığı aşırı fiyat artışları, gerek kentsel dönüşüm yasası içerisinde sektörü yavaşlatan maddelerin yeniden incelenmesi, yöneticilerin desteğiyle sektörün problemleri çözülmelidir

ifadelerini kullandı.