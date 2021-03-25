İrfan Buz: Malatya olarak hep birlikte başaracağız

Milli maç arası nedeniyle Antalya’da 5 günlük kampa giren Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde Başakşehir maçının hazırlıklarını burada sürdürüyor. Antrenman öncesi Yeni Malatyaspor TV’ye açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, 5 günlük kampta gördükleri bazı eksiklikler üzerinde sıkı bir çalışmaya girdiklerini söyledi.

Ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçında takımda gördüğü en büyük eksikliğin merkez orta sahada olduğunu ifade eden Buz, bu eksikleri giderip biran önce yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Gaziantep FK karşısında takım olarak iyi bir mücadele sergilediklerini belirten Buz,

Takım çok mücadele etti. Çok istedi ancak eksikler ortaya çıktı. Merkez orta sahada oyunumuz, dirençlik çok fazla görünmedi. Burada eksikleri gidermek zorundayız, merkezdeki sorunları gidererek yolumuza devam edeceğiz.

dedi.

Milli maçlar için ülkelerine giden 4 futbolcularının dışında eksiklerinin bulunmadığını belirten İrfan Buz, önlerinde 11 müsabakanın olduğunu ve bunları kazanmak istediklerini söyledi. Sonuna kadar inanan bir Yeni Malatyaspor istediklerini söyleyen Buz,

Bütün Malatya halkı, taraftarlar bizden bunu bekliyor, bunu da futbolcular idrak etmiş vaziyette. Taraftarlarımızı çok seviyorum, bizleri destekliyorlar, bu enerjiyi alıyorum, Malatya olarak hep birlikte bunu başaracağız.

diye konuştu. ( İHA)