Kayısı bahçelerinde kartpostallık görüntüler
Dünya kayısı başkenti olarak nitelendirilen Malatya’da erken çiçek açan kayısı ağaçları görüntülere neden oldu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, adeta gelinlik giyen kayısı bahçelerinde inceleme yaptı.
Topsöğüt Mahallesi’ndeki kayısı bahçelerini gezen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Dünya kayısı pazarının merkezi konumundaki Malatya’nın farklı bölgelerindeki kayısı bahçelerimizde, tomurcuklanan kayısı çiçekleriyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşmaya başladı” diye konuştu.
Kayısı bahçelerinin yılın her mevsiminde farklı renk tonuyla kente çok özel bir değer kattığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kayısı çiçeklerinin tomurcuklanmasıyla birlikte kayısı bahçelerinin muhteşem bir görüntüye büründüğünü bildirdi.
Malatya Kayısısının dünya genelinde en fazla tercih edilmesinin temelinde verimli toprakların yanı sıra çalışkan insanların fedakarlığının yer aldığını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,
21 Mart Nevruz Bayramıyla birlikte havaların ısındığı, baharın kendisini iyice hissettirdiği bir döneme girmiş bulunmaktayız. Kadim medeniyetimizde nevruzun çok özel bir yeri vardır. Hayatımıza farklı ve özel bir çok güzelliğin katıldığı bu özel zaman diliminde; dünya kayısısının başkenti olan Malatya’mızın olmazsa olmazı olan kayısı ağaçlarımızda çiçekler kendisini göstermeye başladı. Allah’a binlerce kez hamt olsun ki her yıl olduğu gibi yine tarım arazilerimiz açan çiçeklerle birlikte görsel bir zenginlik sunuyor. Kayısı bahçelerimiz, Malatya’nın en güzel süsüdür, rengidir ve güzelliğidir. Kayısı dallarında kendisini iyiden iyiye göstermeye başlayan çiçek tomurcuklarının yansıttığı kartpostallık görüntüleri herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Muhteşem doğal güzelliği ile bölge turizminin canlanmasına da vesile olacak kayısı bahçelerimizden yansıyan eşsiz güzellikler, Malatya’nın birlik, beraberlik ve kardeşliğinin de açıkçası sembolüdür. Ardı ardına açan çiçek tomurcukları, dünyaya gözünü açan bir bebek gibi hepimize umut aşılamaktadır. Tomurcuklar kayısı çiçeğine ardından çağala ve sonrasında ise tadı ve aromasıyla damaklarda farklı lezzetler bırakan ünlü altın sarısı kayısılarımıza dönüşecektir. Çiftçilerimizin alın teri ve bin bir emekle hazır hale getireceği yaş ve kuru kayısılarımız sayesinde her yıl olduğu gibi yine ülke, kent ve bölge ekonomisine dev bir katkı sunan şehir olacağız. Tarım işiyle uğraşan, bu yönde alım satım yapan esnaflarımıza yine büyük bir gelir kapısı açacak olan kayısımız, hepimizin ortak değeri ve güzelliğidir.
ifadelerini kullandı. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.