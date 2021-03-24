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/ 24 Mar 2021 - 16:58

Kayısı bahçelerinde kartpostallık görüntüler

Dünya kayısı başkenti olarak nitelendirilen Malatya’da erken çiçek açan kayısı ağaçları görüntülere neden oldu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, adeta gelinlik giyen kayısı bahçelerinde inceleme yaptı.