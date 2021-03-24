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- 24 Mar 2021 - 16:52

Malatya'da kaçak cep telefonu operasyonu

Malatya'da 12 gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarlar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güneydoğu illerinden Malatya'ya gümrük kaçağı cep telefonu getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler takibe alınan bir aracı Salköprü Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada, 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu,8 adet şarj cihazı,5 adet USB kablosu,11 adet ekran koruyucu,3 adet Power Bank,1 adet cep telefonu bataryası ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. ( İHA)

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24 Mar 2021 - 16:52 - Asayiş

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