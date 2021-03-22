Başarılı Kursiyerler İspendere’yi Gezdi

2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Battalgazi Belediyesi tarafından 2019 yılında hazırlanan ‘3K Kadınım, Kazanırım ve Kalkınırım’ projesinin 2021 yılı eğitimleri tamamlanırken, eğitimi başarı ile tamamlayarak sertifikalarını alan kursiyer bayanlar, Malatya’da sağlık turizminin tek adresi olan İspendere Şifalı İçmelerinde, Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder’in konuğu oldu. Birçok hastalığa şifa kaynağı olan İspendere İçme Şifaları’nda egzamadan, mantara, böbrek taşından, kireçlenmeye kadar birçok hastalığa iyi gelen doğal kaynak suyundan içen bayanlar, daha sonra gelecek için hazırladıkları projeler üzerinde istişarede bulundu.



Kursiyerler eğitimden memnun kaldı

Hediye Çoşkunsu isimli kursiyer, “Eğitimlerimiz çok güzel geçti. Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve kıymetli eşi Fahri Başkanımız Yıldız Güder’e bizlere bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ediyorum” derken, Hilal Gençay isimli bir kursiyer ise, “Battalgazi Belediyemizin bize sunduğu bu eğitimi başarı ile tamamladık. Bir buçuk aylık süre içerisinde kadın olduğumuzu, değer verildiğine ve kendimizi iyi hissettiğimizi anladık. Bu eğitim sonunda bugün ki gezimizde beni çok mutlu etti. Çok huzurluyuz. İyi ki varlar. İyi ki Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin bir parçasıyız” dedi. ( İHA)