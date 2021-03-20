MTSO’da Malatya yemekleri tanıtıldı
Bu yıl ilki düzenlenen Kayısı Çiçeği Şenliği kapsamında Malatya'ya gelen konuklara kentin yemeklerini tanıtan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “İlimizin sanayisini büyütürken, gastronomi turizmi ile ticari hayatı da canlı tutmak için girişimlerde bulunarak projeler üretiyoruz” dedi.
Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından düzenlenen “Malatya Kayısı Çiçeği Şenliği” kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda “Malatya Mutfağı Tanıtımı Programı” düzenlendi.
Programa; Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Zeki Saygı, Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Dündar ve Ömer Dinç, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Genel Başkanı Okan Geçgel, Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Fatih Kerimoğlu, şenlik kapsamında Malatya’ya davet edilen şefler, gurmeler, yazarlar, gazeteciler ve seyahat acentelerinin yetkilileri katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, “9 milyona yakın kayısı ağacının bulunduğu Malatya’mızda kayısısının çiçeklenme döneminde düzenlenen bu şenlik, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret belgesi olan kayısımızın ve şehrimizin tanıtımı açısından oldukça önemli. TÜİK verilerine göre Türkiye’ye 2019 yılında 51 milyon turist gelmiş. Bunun 305 bininin Malatya’ya geldiğini görüyoruz. İlimizin Turist sayısının artması, turizm gelirlerinin yükselmesi için Kayısı Çiçeği Şenliği gibi etkinlikler önemli. Bu yıl ilki düzenlenen bu şenliğin önümüzdeki yıllarda salgının da sona ermesiyle daha da büyüyeceğini ve Malatya turizmine önemli bir katkı sunacağını düşünüyoruz. Malatya TSO olarak, paydaşı olduğumuz şenliğin geliştirilmesi adına her türlü katkıyı sunmaya hazırız” dedi.
20 Mar 2021 - 18:51 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.