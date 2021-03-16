Polise ateşle karşılık verdi!
Malatya'da hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli şahıs, kendisini almaya gelen polise silahla karşılık verdi. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyon ile şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Elmasuyu Caddesi'nde oturan ve hakkında 'Kasten adam yaralama' suçundan yakalama kararı bulunan Emrah B.'yi gözaltına almak için adrese gitti. Şüphelinin, eve giden polis ekiplerinin 'teslim ol' çağrısına havaya ateş açarak karşılık vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda polis ekipleri de şahsın teslim olması için havaya uyarı ateşi açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda şüpheli şahıs silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.