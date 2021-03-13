SULTANSUYU HARASI, MECLİS GÜNDEMİNDE
Malatya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı 2.oturumu dün Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Günnur Tabel, kamuoyunda tepki çeken TİGEM’i gündeme getirdi. Tabel, “Yetkililerin orada neler olup bittiğini kamuoyuna açıklaması ve sahip çıkması gerekir” dedi.
Mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren Meclis Başkan Vekili Selim Pilten,
Bugünkü Meclis Toplantımız çok anlamlı çok manidar bir güne denk geldi. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümü. Bu bağlamda tüm şehitlerimizin ve İstiklal Marşı Şairimizin ruhu şad olsun.
ifadelerini kullandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda önemli gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
KASADAN TEK KURUŞ ÇIKMAYACAK
Malatya’da yılların sorunu olarak gündeme gelen ama bir türlü çözüme ulaşılmayan YİMPAŞ binasının durumu görüşüldü. YİMPAŞ yeri için Emlak ve İstimlak Dairesinin teklifi okundu. Teklifte söz konusu yer için ihaleye çıkılması kararı alındı. YİMPAŞ yerine gençlik merkezi, alışveriş yerleri ve otel yaptırılacağı öğrenildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kasasından bir kuruş çıkmadan bu merkezlerin yaptırılacağını Meclis Başkan Vekili Selim Pilten söyledi.
TİGEM, GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUDU
Malatya Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Günnur Tabel, kamuoyunda tepki çeken TİGEM’i gündeme getirdi. CHP’li Tabel TİGEM bünyesinde olan Sultansuyu Harası içinde bulunan sosyal tesislerin neredeyse tamamının kamuoyuna bilgi verilmeden ihaleye çıkarıldığını söyledi. Tabel açıklamalarının devamında şu ifadeleri kaydetti:
Malatyalıların yıllardır dile getirdikleri Sultansuyu özelleştirilecek kaygılarında ne kadar haklı oldukları ortaya bir kez daha çıktı. Sultansuyu Tarım İşletmesi Malatya’nın ortak değeridir. Yetkililerin orada neler olup bittiğini kamuoyuna açıklaması ve sahip çıkması gerekir.
MEGSAŞ BÜFELERİ ARTIYOR
Gündem maddeleri arasında yer alan Bostanbaşı, Tandoğan, Fırat ve Yeşiltepe/Atatürk mahallelerinde MEGSAŞ tarafından belirlenen alanlara Ekmek büfesi açılması ve MEGSAŞ’ye devri konusundaki gündem maddesi görüşülerek kabul edildi. Belediyeye ait MEGSAŞ’ da birbirinden farklı kira bedellerinin olması ise dikkat çekti. Gelen soru üzerine kira bedellerindeki farklılığın büfelerin bulunduğu yerden kaynaklı olduğu öğrenildi.
BAZI CADDE VE SOKAK İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLDİ
Gündem maddeleri arasında yer alan ve birbirinin devamı olan bazı cadde ve sokakların ismi tek isim altında birleştirildi. İsmi birleştirilen Cadde ve Sokaklar: Kamelya Sokak, Mazı Sokak, Udi Sokak birleştirilerek Seyhan Semercioğlu Caddesi, Güngör Caddesi, Gülay Sokak birleştirilerek Güngör Caddesi, Elibol Sokak, Ziraat Sokak birleştirilerek Ziraat Caddesi, Şehit Sami Kıbrız Sokak, Biga Sokak birleştirilerek Şehit Sami Bıbrız Caddesi, Söğütlü Sokak İpek Böceği Sokak birleştirilerek Hüseyin Gazi Caddesi, Yenibahar Caddesi, Hayran Sokak birleştirilerek Yenibahar Caddesi isimleri ile birleştirildi. Büyükşehir Belediye Meclisi bir sonraki birleşimini ise 16 Mart Salı günü saat 14.00’de yapmayı kararlaştırdı.
13 Mar 2021 - 15:24 Malatya- Gündem
Muhabir Belgizar Abiri Şimşek
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.