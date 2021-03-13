Kilo dönemi bitti

2021 yılı emekli maaş zammı, daha hesaplara yansımadan ardından gelen zamlarla yok olup gidiyor. Emekli ise her yıl bir önceki seneyi arar vaziyette hayata tutunmaya çalışıyor.

KİLO YERİNİ TANEYE BIRAKTI

BUSABAH Gazetesi olarak Malatyalı emeklilerin sesine semt pazarından kulak verdik. ‘Bir dokunup bin ah işittiğimiz’ emekli, sefalette mücadelesine artık şaşırmadığını kaydediyor. Ucuz alışveriş yapmak için akşam saatlerine bekleyen emekli ay sonuna getirmek için tane tane sebze meyve alışverişi yapıyor.

“6-7 TANE BİBER ALIP HAFTAYI…”

Semt pazarında sebze meyve satan Özgür Yıldırım, vatandaşın alım gücünün zayıfladığına dikkat çekerek,

Geçen sene kiloyla alan vatandaş bu sene artık gramla alıyor. Alım gücü o kadar zayıf ki müşteri 6-7 tane biber alıp haftayı o şekilde atlatmaya çalışıyor. İnsan bu duruma gerçekten üzülüyor.

dedi.

Emine Özkan emekli bir vatandaş olduğunu söyleyerek,

Her şey pahalı, hayat zor. Hele kirada oturanlar. Onlar ne yapsın? Kira mı ödesin, yiyecek mi alsın? Ne yapsın? Yine de halimize şükrediyoruz.

şeklinde konuştu.

“PAZARDAKİ ATIK-SEBZE MEYVELERİ TOPLUYORLAR”

Emekli vatandaş Adil Aktaş ise emeklinin geçim sıkıntısının had sahha da olduğunu kaydederek,

Emekli maaşı dolara vurulduğunda 500 dolar dahi etmiyor. Dolarla maaş almasak da dolar endeksli geçinmeye çalışıyoruz. İnsanlar ucuz diye akşam saatlerinde geliyorlar. Ama bazı medya bunu ‘ne güzel insanlar pazarı temizliyor’ şeklinde veriyor. Pazarı temizlemiyorlar, pazardaki atık-sebze meyveleri topluyorlar.

ifadelerine yer verdi.

HOŞGELDİN ‘EMEKLİ İŞÇİ’ SİSTEMİ

Hükümetin izlediği politikalar vatandaşı her geçen gün yeni bir sistemle tanıştırıyor. Bunlardan bir tanesi de ‘emekli işçi’ kavramı. Türkiye’de 4 milyon 435 bin emeklinin ya çalıştığını ya da iş aradığını kaydeden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba verilerle yoksulluğu anlatmaya çalıştı. Emeklinin, kış gününde 15-20 yıllık paltoyla gezdiğin söyleyen Ağbaba, “Emekli uzaya değil, pazara gitmek istiyor” dedi.

KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE ALIYOR

Emeklinin çarşıda, pazarda, kasapta, manavda cebine düşen yangın bununla da sınırlı kalmayıp sağlıkta katkı payıyla devam ediyor. Her ay bin 500 lira emekli maaşı alan bir vatandaşın cebinden yüzde 10 katkı payı kesiliyor. Yani asgari ücretin yarısından biraz fazla alan emeklinin sağlığa katkı payı 150 lira olarak hesaplanıyor. Bu da hükümetin kaşıkla verdiğini kepçeyle almasından başka bir şey değil.