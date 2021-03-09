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/ 09 Mar 2021 - 13:34

Türkiye’nin Kadın Karnesi Kırık

CHP’li Başkan Nezahet Aydın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadınlarla bir araya geldi. Başkan Aydın burada yaptığı konuşmada, Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’ni açıkladı. Başkan Aydın buna göre Türkiye’nin 150 ülke arasında 130. Sırada yer aldığını kaydetti.