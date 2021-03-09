Türkiye’nin Kadın Karnesi Kırık
CHP’li Başkan Nezahet Aydın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadınlarla bir araya geldi. Başkan Aydın burada yaptığı konuşmada, Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’ni açıkladı. Başkan Aydın buna göre Türkiye’nin 150 ülke arasında 130. Sırada yer aldığını kaydetti.
CHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Nezahet Aydın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü organizasyonunda kadınlarla buluşarak anma gerçekleştirdi. CHP’li Başkan Aydın, 8 Mart’ın tarihi gelişimini anlatarak sözlerine başladı.
“ŞİDDET KADER DEĞİL KEDERDİR”
Açıklamalarının devamında Nezahet Aydın, pandemi nedeniyle gerçekleşen krizin kadınları olumsuz yönde etkilediğini kaydederek,
Kadınların yükü giderek bu süreçte daha da arttı. Kadınlar ve erkekler arasında var olan gelir eşitsizliği giderek artıyor. Kadın işsizlik oranı yüzde 43. İktidar temsilcileri kongrelerde şölen yaparken İstanbul Sözleşmesi’ni savunan kadınlara cezalar yağıyor. Kadınlar saldırganlarıyla karakolda barıştırılıp eve gönderiliyor. İktidar zihniyeti kadınlara “itaat et rahat et” anlayışını dayatıyor. Oysaki şiddet kader değil kederdir.
ifadelerini kullandı.
09 Mar 2021 - 13:34 Malatya- Gündem
Muhabir Belgizar Abiri Şimşek
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.