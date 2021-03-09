Polat: Kadının umudu olacağız

Deva Partisi kadın politikaları vizyon belgesini açıkladı. Dün il binasında yapılan programda Deva Partisi Malatya Kadın Çalışmaları Başkanı Belkız Polat 8 Mart Dünya Emekçiler Günü’ne dikkat çekti. Polat açıklamalarında kadının siyasetteki varlığını güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bu kapsamda yüzde 35 cinsiyet kotası uyguladıklarını belirtti.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ UYGULAYACAKLAR

Kadın cinayetlerinin durdurulması için hukuk ve eğitim alanında yapılacak reformlardan bahseden Polat,

İstanbul Sözleşmesi’nin etkili biçimde uygulanmasına, kadını toplumdan ayrıştıran zihniyetle mücadele edilmesinden kadının karar mekanizmalarında yer alması için önünü açacak uygulamalar geliştirilmesine, eşit işe eşit ücret, parite ve kota uygulamalarından çalışan kadınlara kreş ve etüt desteği verilmesine kadar pek çok politikayı içeren vizyona hizmet ediyoruz.

dedi.

“SİYASETTE DAHA ÇOK KADIN”

Açıklamalarının devamında Polat, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle açıklanan vizyon belgesinde DEVA Partisi kadın cinayetlerini durdurmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadının insan haklarını korumak ve başta ekonomi, toplumsal hayat ile siyaset olmak üzere hayatın her alanındaki varlığını güçlendirmek üzere benimseyeceği ve uygulamaya koyacağı politikalara yer verdi. Kadın haklarını koruyacakları reformları getireceklerini kaydeden Polat,

Siyasette daha çok kadın.

dedi.

“KADIN NEREDE VAR OLMAK İSTİYORSA…”

Deva Partisi’nin, insan onuruna yaraşır hayat standartları ile ülkemiz kadınının umudu, sorunlarının hızlı çözümü olacağını kaydeden Polat,

Yeni ihtiyaçlar doğrultusunda geliştireceğimiz çözüm üreten politikalarla toplumsal hayatın her kademesinde kadının güvende olmasını sağlayacağız. Türkiye’de kadın nerede var olmak istiyorsa onu hak ettiği yere taşıyacak destek mekanizmaları oluşturacağız. Kadını toplumdan ayrıştıran zihniyetle mücadele edecek, kadının her alanda ve özellikle karar mekanizmalarında yer alması için önünü açacak sistemler, politikalar geliştireceğiz. Kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri önlemek için İstanbul Sözleşmesi’nin gereklerini yerine getireceğiz.

şeklinde konuştu.