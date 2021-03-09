“EMEKLİ MAAŞI EN AZ ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret etti. Ağbaba, burada yaptığı açıklamada emeklilerin sorunlarını gündemine aldı. CHP’li Ağbaba, Türkiye’de toplam 9 milyon 133 bin kişinin yaşlılık aylığı aldığını kaydetti. Dul ve yetim aylığı alan ise 3 milyon 813 bin kişi olarak belirtildi.

SGK VERİLERİYLE KONUŞTU

Sosyal Güvenlik Kurumunun, 2020 yılı Aralık ayı verilerini paylaşan Ağbaba,

TÜİK’ in Kasım 2020 verilerine göre 4 milyon 435 bin emekli ise ya bir işte çalışmakta ya da iş aramaktadır. Bu sayı, emeklilerin yüzde 47’sini oluşturuyor. Bu oran 2002 yılında yüzde 36 idi. 2013-2020 yılları arasında gerekli prim ve gün şartını yerine getiremeyen yani bir başka deyişle emeklilikte yaşa takılan veya emekli olup halen çalışmakta olan en az 2000 bin işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu emekli işçilerin 220’si 65 yaş ve üzerindeydi.

dedi.

“AYDA SADECE 763 TL AYLIK ALIYORLAR”

2002-2020 yılları arasında ortalama emekli aylıları asgari ücrete göre yüzde 25 oranında değer kaybetti diyerek sözlerine devam eden Ağbaba,

Bugün Türkiye’de 7,9 milyon emekli ve hak sahibi asgari ücretin altında aylık ve gelir almaktadır. Türkiye’de 2,6 milyon dul ve yetim ise ayda sadece 763 TL aylık almaktadır. 2,6 Milyon emekli ise lütuf gibi sunulan 1500 TL ile yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

dedi.

EMEKLİNİN KAYBI BÜYÜK

Açıklamalarının devamında Ağbaba,

2020’de asgari ücret 2 bin 324 TL’ye yükselirken emekli bayram ikramiyesi yine bin TL olarak kaldı. 2020 yılında 1000 TL’lik emekli ikramiyesinin asgari ücret oranı yüzde 42’idi. Eğer bayram ikramiyelerinin asgari ücrete oranla verilseydi ikramiye bir bayram için 420 TL, iki bayram için toplamda 840 TL olacaktı. Yani 2020’de emeklinin 840 TL’si kayboldu. Şimdi 2021 yılında, 1000 TL emekli ikramiyesinin 2 bin 825 TL asgari ücrete oranı yüzde 35. Yani bu yıl ikramiyeler asgari ücrete olan oranı ile verilecek olsa emekliler 2021 yılında her iki bayram için toplamda 700 TL alması gerekirken, yine bu yıl emeklinin 700 TL ikramiye parası kaybolacak. Yani son iki yılda emeklinin ikramiyesindeki kayıp bin 540 TL olacak.

ifadelerini kaydetti.

AĞBABA MUTFAK KAYBINI ANLATTI

Ağbaba sözlerinin sonunda,

Emekliler geçtiğimiz yıl Mart ayında bugüne; bin 186 Adet Yumurta, 49 kilo Ay Çiçek Yağı, 36 kilo Pirinç, 43 Paket Makarna, 52 kilo Biber, 42 kilo Domates, 7 kilo Et, 32 kilo Tavuk, 53 kilo Süt, 48 Kg Bulgur, 8 Kilo Zeytin, 19 Adet Ekmek kaybetmiştir.

dedi.