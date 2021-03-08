“Kadın ve erkek eşittir”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (MESOB) Şevket Keskin, dün kadın esnafları gezerek, onlara karanfil takdim etti. Burada bir basın açıklaması yapan Başkan Keskin, pandemi kurallarına uyulması yönünde önemli uyarılarda bulundu.

Esnaf kadınları gezerek hem onların Kadınların Günü’nü kutladıklarını hem de pandemi kurallarına uyulması yönünde uyarlarda bulunduklarını ifade eden MESOB Başkanı Şevket Keskin, kadınların baş tacı olduğunu söyledi.

“KADINLAR EVDE İÇİŞLERİ BAKANIMIZ”

“Dinimizde ‘Cennet annelerin ayağının altındadır’ deniyor. Herkes buna göre kadınlara saygı göstermemiz lazım” diyen Başkan Keskin,

Evde İçişleri Bakanı kadınlarımız, evin direği bayanlardır, annemize-babamıza nasıl saygı duyuyorsak biz eşlerimize, kadınlarımıza öyle saygı duymak zorundayız. Kadınlara karşı el kaldıranın insanlıkla, vatandaşlıkla bir alakası yoktur. Ben ona şüphe ederim. Çünkü dinimizde de kadına el kalkmaz, kadın dövülmez. Kadınlar, erkeklerle eşittir.

dedi.

“AİLEMİZİ KORURSAK TOPLUMU KURMUŞ OLURUZ”

Kurallara uyulması yönünde tekrar çağrıda bulunan Başkan Keskin,

Bugün biz esnafımızı kendimiz kontrol ediyoruz. Sadece esnaf ve sanatkâr kesiminin bu kurallara uymasının yeterli olmadığını düşünüyorum. Birey olarak herkesin bunu düşünmesi gerekiyor. Birey olarak bunları düşünürsek ailemizi koruruz. Ailemizi korursak toplumu kurmuş oluruz. Ben bütün vatandaşlarımızdan, işi gücü olmayan vatandaşlarımız dışarıya fazla çıkmasınlar. Esnaflarımız kurallara uyuyor, vatandaşların da bu kurallara mutlaka uyması gerekiyor. Ben inanıyorum ki, vatandaşlarımız kurallara uyaralarsa bu işler biraz daha erken biter. Kurallara tamamen uyulmazsa, iş yerleri tamamen kapanmaya gider. Bütün Malatya halkına kurallara uyma çağrısında bulunuyorum. Kurallara uyalım. Özellikle maskeleri yerlere atmayalım. Maskeleri çöp kutusuna atalım. Yollar hep maske dolu. Bu insanlığın dışında olan bir şey.

ifadelerini kullandı.