MGTC’de Aydın Dönemi
Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti, 4. olağan kongreye gitti. Tek liste olarak gidilen kongrede MGTC Başkanı olarak Mehmet Aydın seçildi. Başkan Mehmet Aydın yaptığı konuşmada medyanın sorunlarına değinerek internet haberciliğinden örgütlü mücadeleye kadar birçok önemli mesajlar verdi.
Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) 4. Olağan Kongresi’nin açılışı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla yapıldı. Açılışı yapan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir yeni yönetime başarılar diledi.
MGTC Başkanı Mehmet Aydın 4. olağan kongre sonrası yaptığı açıklamada medyanın sorunlarına dikkat çekti. Başkan aydın konuşmasında yerel medyanın zor zamanlar geçirdiğini söyleyerek,
Merdiven altı diye tabir edilen internet siteleri adeta bilgi kirliliği saçıyor. Yıllarını mesleğe adayan medya çalışanlarının emekleri bu internet sitelerinin yalan, yanlış, eksik haber çalışmalarıyla bir anda yok oluyor. Yasalaşacak internet yasasıyla medya sektörünün iyileşeceğini bekliyoruz. Bizler öncelikli olarak bu yasanın bir an önce çıkarılmasını temenni ediyoruz.
dedi.
“BASIN SEKTÖRÜNÜN ÖRGÜTLÜ GÜÇLÜLÜĞÜ MAALESEF YOK”
Başkan Aydın sözlerinin devamında örgütlü mücadeleye vurgu yaparak,
Önemli bir diğer konu örgütlü mücadelenin eksiliği. Bu mücadele eksikliğini gazetecilikte etkin bir şekilde ortaya koyuyor. Basın sektörünün örgütlü güçlülüğü maalesef yok. Biz cemiyetimiz olarak her zaman sektör çalışanlarının sorumluluklarını bilerek haklarının savunucusu olacağız.
ifadelerini kaydetti.
EĞİTİMLER VERİLECEK
Medyanın sorun ve sıkıntılarından devam eden Aydın,
Mesleğe vakıf olmayanların, bu alanda kendini var etme mücadeleleri. Öncelikle belirtmek isterim ki bundan sonra üyelerimiz İletişim Fakültesi mezunu ve mesleğini alanda aktif olarak icra eden isimlerden oluşacak. Bu bağlamda ilk yapacağımız çalışmaların başında Cemiyetimizin mesleki eğitimleri geliyor. Eğer bu mesleği icra ediyorsak bunu hakkıyla yapmamız gerekir. Basın camiasındaki tüm çalışan arkadaşlarımız bu eğitimlere davetli olacak.
açıklamalarıyla sözlerini sonlandırdı.
AVCI, BAYRAĞI DEVRETTİ
Faaliyet ve Denetlenme Kurulu Raporunun sunan MGTC Eski Başkanı Fatih Avcı, yeni yönetime başarı dileklerini ileterek,
Şehrimizde zaman zaman yapılan yanlışların önüne geçilebilecek, bunlara sessiz kalmayacak ve aynı zamanda gazeteci arkadaşlarımızın haklarını hukuklarını savunacak bir cemiyetimiz var. Biz bu bayrağı yere düşürmeden, geldiği seviyenin altına indirmeden devrediyoruz. Bizden sonraki yönetime yürekten başarılar diliyorum.
GÖÇMEN: BİREYLERİN DEĞİL MALATYA’NIN ÇIKARLARI…
MGTC üyesi İbrahim Göçmen ise yaptığı kısa konuşmada Malatya’da medya sektörünün tam anlamıyla bir arada yer almadığını vurgulayarak,
Temenni ediyorum ki bireylerin değil ilimizin çıkarları doğrultusunda her alanda basın olarak üzerine düşen görevi yerine getirerek cemiyet gereğini yapar. Bu konuda yeni seçilen arkadaşlara başarılar diliyorum.
dedi.
Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) dün 4. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi. Kongrede MGTC’nin yeni Yönetim Kurulu oluşturuldu. Yönetim Kurulu’na Başkan Mehmet Aydın, Mikail Pelit, Ahmet Keskin, Mahir Temur, Cahit Özçelik, Serdar Barut, Aziz Yiğit, Bayram Güder, Selehattin Bayrak, Şafak Şahin, Taha Ayhan seçildi.
07 Mar 2021 - 15:52 Malatya- Gündem
Muhabir Belgizar Abiri Şimşek
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.