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/ 07 Mar 2021 - 15:52

MGTC’de Aydın Dönemi

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti, 4. olağan kongreye gitti. Tek liste olarak gidilen kongrede MGTC Başkanı olarak Mehmet Aydın seçildi. Başkan Mehmet Aydın yaptığı konuşmada medyanın sorunlarına değinerek internet haberciliğinden örgütlü mücadeleye kadar birçok önemli mesajlar verdi.