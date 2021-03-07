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- 07 Mar 2021 - 11:44

Battalgazi’de Acı Ölüm!

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde çok acı bir ölüm yaşandı. Çapa makinesi ile kayısı bahçesinde çalışma yapan 70 yaşındaki yaşlı adam önce elbisesini, ardından vücudunun bir kısmını makineye kaptırması sonucunda feci şekilde hayatını kaybetti. Çapa makinesine sıkışan şahsın cenazesi uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkarılırken, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi Kemer Köprü Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir komşusuyla birlikte kayısı bahçesinde çapa makinesiyle ağaç diplerini süren Aliseydi Ö. (70) akşam saatlerinde tamamlanan çalışma sonrasında çapa makinesini bahçede bulunan bağ evine götürmek isterken, bir anda elbiselerini makineye kaptırdı. Elbiselerinin makineye sıkışması sonucunda vücudunun bir kısmı da makineye kaptıran şahıs feci şekilde hayatını kaybetti.

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Çığlık seslerini fark ederek olay yerine gelen yan bahçedeki yakınları Aliseydi Ö.'yü kanlar içerisinde makinenin içerisinde bulurken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çapa makinesine sıkışan şahsın cenazesi uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkarılırken, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. ( İHA)

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07 Mar 2021 - 11:44 Malatya- Asayiş

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