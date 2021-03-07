Gevrek'e istifa çağrısı

Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelen Yeni Malatyaspor, öne geçtiği maçta 3-2 mağlup ayrılarak galibiyet özlemini 8 haftaya çıkardı. Aldığı mağlubiyet ile düşme potasına daha da yaklaşan Yeni Malatyaspor’da alınan yenilgi sonrası taraftarlarda sokağa döküldü.

Maçın ardından eski belediye meydanındaki Yeni Malatyaspor Store önünde toplanan taraftarlar Başkan Adil Gevrek ve yönetimini istifaya çağırdı. Taraftarlar ‘Adil Gevrek paralar nerede’ sloganı atarak takımın kötü gidişatından sorumlu tutukları yönetimin istifa etmesini istediler.

Yeni Malatyaspor’un kötü yönetim nedeniyle bu yıl küme düşme tehlikesi yaşadığını ifade eden taraftarlar, uzun süre tezahürat yaparak Başkan Gevrek ve yönetimini istifaya çağırdı.( İHA)