Malatya’da Kaza: 3 Yaralı

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Kaza, İnönü Caddesi - Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür Günay yönetimindeki 23 K 0310 plakalı aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan geçen bir kadına ve Murat Kartal idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.