Malatya’da Kaza: 3 Yaralı
Malatya İnönü Caddesi Nuriye Mahallesi’nde hâkimiyetini kaybeden bir araç, yoldan geçen bir yayaya ve motosiklet sürücüsüne çarptı.
Kaza, İnönü Caddesi - Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür Günay yönetimindeki 23 K 0310 plakalı aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan geçen bir kadına ve Murat Kartal idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisine kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
05 Mar 2021 - 16:52 Malatya- Asayiş
Muhabir Şükran Malkoç
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.