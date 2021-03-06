Keskin’den Ahilik Kültürü Mesajı

Keskin,

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürümüz Tekin Kutlu’nun, İnşallah bundan sonra güçlü bir şekilde ülkemize, milletimize hizmet edeceğine ben yürekten inanıyorum. Camiayı ve Malatya’yı çok iyi tanıyan, toplumun içerisinde olan ve kendisi de bir esnaf çocuğu olarak başarılı olacaktır. Özellikle müdürümüzü yeni SGK İl Müdürlüğü binasında ziyaret etmek istiyoruz. Malatya’ya yakışacak hizmet binasının bitirilmesini bekliyoruz

dedi.

“ESNAF YETİMİN HAKKINI GÖZETİYOR”

Esnaf ve sanatkarın üzerine düşeni her zaman yerine getirdiğini belirten Keskin,

Türk esnaf ve sanatkarı Ahilik kültüründen geliyor. Esnafımız ‘Devletin malı deniz …’ anlayışında asla olmamıştır. ‘Devletin malı beytül yetim hakkıdır’ diye hareket etmiştir. Allah’a şükür; esnafımız çocuğunun nafakasından keserek devletin kendisine yüklemiş olduğu sorumluluğu her zaman yerine getiren bir kesimdir

dedi.

Bitlis şehitlerini anarak konuşmasına başlayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Tekin Kutlu, ziyaret için ve SGK prim borçları yapılandırma uygulamasında MESOB’un üyelerini bilgilendirmesinden dolayı verdiği destek nedeniyle de Keskin’e teşekkür etti.

SGK YENİ HİZMET BİNASI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

1 Şubat’ta a sona eren prim borçları yapılandırması ile ilgili olarak bilgi veren Kutlu,

Şuana kadar çıkan yapılandırmalar içerisinde en yüksek başvuru yapıldı. İşveren boyutunda 6 bin 180 tane, 4B Bağ-Kur boyutunda ise 9 bin 80 tane müracaat aldık. Bugüne kadarki yapılandırmalarda en büyük müracaat bunda oldu. İnşallah tahsilat oranlarımızda başvuru oranındaki gibi yüksek gelirse çok daha güzel bir yapılandırma sürecini geçirmiş olacağız

diye konuştu.

Yeni SGK hizmet binası inşaatı ile ilgili olarak da bilgi aktaran Kutlu,

Yeni hizmet binası herhangi bir sorun olmazsa 2021 Eylül yada Ekim gibi bitirilmesi için müteahhit hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor

dedi. ( Haber Merkezi)