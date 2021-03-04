Vali Baruş: Endişeliyiz!

Kontrollü normalleşme dönemine girildikten sonra dün Malatya Valisi Aydın Baruş ve İl Pandemi Kurulu üyeleri tarafından bir denetim gerçekleştirildi. Restoran, kafe, pastane gibi yerleri denetleyen ve burada işletmecileri uyaran Vali Baruş, önemli açıklamalarda bulundu.

Burada bir basın açıklaması yapan Vali Aydın Baruş, Covid-19 salgınının tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye ve Malatya’yı tehdit ettiğini söyledi.

“KAFE VE RESTORANLARIN FAALİYETLERİ KISITLANDI”

Tedbirlere uyulması gerektiğini dile getiren Baruş,

Uzun bir süredir alınan tedbirlerle birlikte vatandaşlarımızla beraber bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Çok sıkıntılı anlar oldu. Özellikle eylül-kasım ayları vaka sayısının artması, hastanelerimizde yatan vatandaşlarımızın fazlalığı bakımından Malatya çok sorunlu geçti. Sonraki süreçte hepimizin bildiği gibi Cumhurbaşkanlığının Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde bazı kısıtlamalara gidildi. Sokağa çıkma yasağı gündeme geldi. Özellikle vatandaşlarımızın yeme, içme yerlerinden oturarak bir şekilde istifade etmesi kısıtlandı. Kafe ve restoranların faaliyetleri kısıtlandı. En son süreçte de vaka sayılarımızda özellikle aralık-ocak döneminde ciddi bir düşme oldu. Malatya olarak söylüyorum ve bu bizi rahatlattı. Ancak vatandaşlar arasında yanlış bir beklenti de oluşmadı değil. Nasıl olsa vaka sayıları düştü, hasta sayılarımız düştü, ‘dolayısıyla biz normal hayatımıza kaldığı yerden devam edebiliriz’ diye böyle bir yanılgıya düşme durumu oldu. Kesinlikle bu düşünceye kapılmamamız lazım. Yoksa tekrar eski günlere geri döneriz. Bu konuda tedbirli olmanız lazım. Alınan tedbirlere harfiyen riayet etmemiz lazım

şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE'DEKİ İLLER RİSK BAKIMINDAN 4 GRUBA AYRILDI”

Malatya’nın orta risk grubu içerisinde bulunan iller arasında yer aldığını belirten Vali Baruş,

1 Mart'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları oldu ve bu açıklamalar çerçevesinde Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Türkiye'deki iller risk bakımından 4 gruba ayrıldı. Hepinizin bildiği gibi bu risk grubu içerisinde Malatya orta risk grubunda yer aldı. 100 bin kişiye düşen vaka sayısı ve diğer ölçümler bakımda değerlendirme sonucu. Kabinede alınan kararlar çerçevesinde de bazı kısıtlamaların ilimizde kaldırılması kararı alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarımızla birlikte bunları 2 Mart'tan itibaren uygulamaya koyduk. Bu kısıtlamaların kalkması, tabii hepimizi sevindirdi. Hem esnafımız hem vatandaşımız biraz daha rahat hareket edebilme, sosyal hayatını daha rahat devam ettirebilme açısından belirli imkânları kavuştu

diye konuştu.

“TEDBİRLERE HARFİYEN RİAYET ETMEMİZ LAZIM”

"Özellikle son 3 günde ilimizde vaka sayılarında ciddi yükseliş var” diyen Vali Baruş,

Bu da şunu gösteriyor: Havaların güzelleşmesi, sıcaklığın artması münasebetiyle vatandaşlarımızın dışarıya daha fazla çıkması, çocuklarımızın dışarıya daha fazla çıkması sonucu, temas anlamında artış olması nedeniyle, bu vaka sayılarındaki artışın oluştuğunu düşünüyoruz. Bu da bizi endişelendiriyor, bunu açıkça söylemek lazım. Çünkü Sağlık Bakanımızın da bilgilendirmesi, kabineden yapılan açıklamalar çerçevesinde de illerin risk grupları her 2 haftada bir değerlendirilecek ve vaka sayıları da Sağlık Bakanlığımız tarafında haftada bir açıklanacak. 2 haftalık değerlendirmede değer risk grubunuz değişmişse bu kısıtlamalar değişecek. Dolayısıyla tekrar önceden olduğu gibi bazı kısıtlamalar gündeme gelmesini istemiyorsak bu alınan tedbirlere harfiyen riayet etmemiz lazım. Çünkü alınan tedbirler kapsamında, kafe, kafeterya, kahvehane, restoran gibi yerlerde oturarak hizmet almak mümkün hale geldi. Buralardaki oturma düzeninin belirlenen mesafe koşularına uyuması çok önemli. Sağlık Bakanlığımızın çalışma rehberinde bunlar var. Bunları uyuması çok önemli. İçerideki müşterilerin bu kurallara riayet etmesi, çalışanlarını riayet etmesi çok çok önemli. Arkadaşlarınızı yapacakları denetimlerde bunlara hassasiyetle dikkat ediyor

şeklinde konuştu.

“BU BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ”

Sokağa çıkma yasaklarının hafta sonları için kaldırıldığını söyleyen Vali Baruş,

Okullarımızda gerekli tedbirler alındı. Öğrencilerimiz okullarına başladı. Orta risk grubunda yer almamız nedeniyle bütün sınıflarda ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime başladık. Bu bizi çok sevindirdi. Çocuklarımız uzun süredir okullarına hasretlerdi ve yeterli eğitim imkanlarından istifade edemeyenler için de böyle bir uygulama gerçekten çok memnuniyet verici oldu. Eğer bu tedbirlere riayet etmezsek bu kısıtlamadan tekrar gündeme geleceğini söylemiştim. Aradaki fark nedir? Eğer Malatya'da biz bulunduğumuz orta risk grubunda vaka sayısı artış ve diğer etkenler nedeniyle yüksek risk grubuna yükseltirsek nelerle karşılaşacağız. Bir pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması gündeme tekrar gelecek. Şu anda sokağa çıkma yasağı hafta sonları için kaldırıldı. Ama eğer yüksek risk grubuna girersek bu kısıtlama tekrar gündeme gelecek. İkincisi, okullarımızda ara sınıflarda yani 5-6-7. Sınıflar, 9-10-11 sınıflar eğitimine tekrar devam edemeyecek. Okullarına gidemeyecek sadece 8 ve 12. sınıflar eğitim alabilecek ve ilkokullar eğitim alabilecek

ifadelerine yer verdi.

“SABIRLI OLALIM”

Aileler arasındaki geliş gelişlerde grup halinde hareket etmenin çok riskli olduğunu kaydeden Vali Baruş, şunları dile getirdi:

Tüm vatandaşlarımıza şunu rica ediyoruz. Havaların iyi olması münasebetiyle çarşıda, sokaklarda, çok ciddi kalabalıklar meydana geliyor. Bu bizi gerçekten endişelendiriyor. Kalabalıklarda bulunduğumuz zaman biz kendimiz dikkat etsek bile başkalarının dikkat etmemiz sonucu hastalığın bize bulaşma riski oluşuyor. Yakın temas sonucu bu risk beliriyor. Diğer taraftan da insanların birbirlerine gidiş gelişleri taziye programları, cenazelere katılma oranının yoğun olması bu teması da arttırıyor. Bir de şu hususa özellikle dikkat çekmek istiyorum. Aileler arası gidiş gelişlerde grup halinde hareket etmek çok riskli. Evlere gittiğiniz zaman kapalı mekânlarda mutlaka ziyaret daha maske kullanmanız lazım. Evlerinizde yaşı büyük insanlarımız var. Büyüklerimiz var. Onların sağladığı çok önemli. Hastaneye düşmeler açısından bir de hastalığın bulaşma riskini arttırma açısından bu ziyaretleri lütfen ara verelim biraz daha erteleyelim, sabırlı olalım. Özellikle kadınlarımızdan rica ediyorum. Değişik adlar altında bir araya gelme, gün düzenleme gibi faaliyetlerden kesinlikle uzak dursunlar. Çünkü biz buna yakından şahit oluyoruz. Böyle bir organizasyon yapıldığı zaman 15-20 tane pozitif çıkıyor. Aynı yerde bulunmaktan dolayı kapalı mekânda kadınlarımız buna çok dikkat etsinler. Yine diğer vatandaşlarımız için de ortak kullanılan mekânlarda özellikle kahvehanelerde çay ocaklarında oturma kurallarına mesafe kurullarında lütfen riayet etsinler. Belirli mesafede oturmadıkları zaman yeme içme sırasında maskelerini çıkardıkları içinde hastalığın bulaşma riski ciddi şekilde artıyor.