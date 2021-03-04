Malatya’da “KADES” yaygınlaşıyor

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kadınları bilgilendirmek için dün Soykan Meydanı’na Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) standı kuruldu. Kadın polis ekipleri tarafında broşür ve bilgilendirilmenin yapıldığı standı Malatya Valisi Aydın Baruş da ziyaret etti.

Ziyarette önemli açıklamalarda bulunan Vali Baruş, Kadınların bilinçlendirilmesi için bu çalışmanın çok önemli olduğunu söyledi.

“FARKINDALIĞININ ARTMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Kadına şiddetin önüne geçilmesi için zamanında ihbarın önemli olduğuna dikkat çeken Vali Baruş,

Kadına yönelik şiddetin hala devam ediyor olması, bizi üzüyor. Bu anlamda toplumun genel anlamda farkındalığının artması çok önemli. Çünkü kadına yönelik şiddet olaylarına kolluk kuvvetlerimiz anında müdahale ediyor ve kadınlarımıza haklarını hatırlattıktan sonra onları ilgili kurumlara doğrudan yönlendiriyorlar. Görevli arkadaşlarımızla zaman zaman stantlar açarak hem kadınlarımızı hem de toplumun diğer kesimlerini bilgilendirerek KADES uygulamasını yaygınlaştırmasına çalışıyorlar. İlimizde de önemli bir mesafe kat ettik. İnşallah bu sayıyı daha da artırırız. Çünkü bu uygulamanın sağlıklı bir şekilde kullanılması kadına yönelik şiddet olaylarında kolluk kuvvetlerinin hızlı bir şekilde harekete geçmesi, olaya müdahale etmesi açısından, en ağır olacak bir şüphe varsa ki, bazen kadınlarımızın maalesef hayatlarını kaybetmesine kadar gidebiliyor, bunların önüne geçmek için zamanında ihbar yapılması çok önemli

şeklinde konuştu.

“GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK HAREKETE GEÇİLİYOR”

“Buradan başta tüm kadınlarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerini bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz” diyen Vali Baruş, şunları kaydetti:

Bu uygulama cep telefonuna yüklendikten sonra da kadınlarımıza yönelik herhangi bir şiddet olayıyla karşılaşıldığında toplumun her kesimden bu ihbarları bekliyoruz. Bu uygulamayı cep telefonuna yükleyen kadınlar, kendileri ilgilendiren şikâyetlerde değil, çevresinde olan olayları da gördükleri zaman, diğer vatandaşlarımız da çevresinde bu tür olaylara şahit oldukları zaman bu uygulamayı kullanarak anında sisteme giriş yapıyorlar. Ondan sonra kolluk kuvvetlerimizin önüne bilgi olarak düşüyor. Bunun üzerine gerekli tedbirler alınarak harekete geçiliyor ve şiddet olayının bir yerde önlenmesi için arkadaşlarımız gereken çabayı göstermeye başlıyorlar. Sonraki süreçte de kadınlarımızın diğer haklarının elde edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumlarına yönlendirilmesi açısından zamanında harekete geçme büyük önem taşıyor. Zaten kolluğumuz ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz hep birlikte çalışıyor. Uzamanlar Emniyetle, jandarmayla birlikte çalışıyor. Dolayısıyla bu işbirliğini sağlıklı bir şekilde yürütebilirsek kadına yönelik şiddet olaylarını ilimizde önlenmesine yönelik çok önemli bir ilerleme kaydetmiş oluruz.