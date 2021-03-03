Oraya Yüzme Havuzu Yapılıyor!

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’ projesi için düğmeye bastı. Battalgazi Belediyesi tarafından Göztepe Mahallemizde bulunan 5 bin 752 metrekare alan içerisine bin metrekare oturum alanı ve bin 700 metrekare kapalı alanı olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projesi için ilk kazma vuruldu. İçerisinde ofis, duş, giyinme odası teshin merkezi havalandırma tesisat odası, antrenör odası, mini bir kafe’nin bulunacağı tesis, 40 araçlık açık otopark, Çocuk oyun alanları yürüme alanları, spor aletleri ve çevre düzeni ile geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hizmet verecek.

BAŞKAN GÜDER, ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte Göztepe mahallesinde startı verilen Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun yapıldığı alanı ziyaret etti. Temel kazı çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Güder, proje inşasının kısa sürede tamamlanarak, gençlerin hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirtti.

‘Gençliğe Yatırım, Geleceğe Yatırımdır’ düsturuyla gençlerin emrine her daim amade olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hizmet etme ve onların yüzme havuzu ihtiyaçlarını karşılama noktasında, onlara 2021 yılı için verdiğimiz Yarı Olimpik Yüzme Havuzu sözümüz vardı. Vatandaşlarımıza vermiş olduğumuzu sözleri yerine bir bir yerine getiriyoruz. Göztepe mahallemizde yapacağımız kapalı yarı olimpik yüzme havuzumuzun temel kazısını yaptık ve önümüzdeki günlerde temelini de atacağız. Şuan temel kazısı yapıldı ve subasman çalışmaları devam ediyor. Battalgazi’mizi insanların tercih ettiği bir ilçe haline getirmek için Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gençliğimiz bizim için çok çok önemli. Sanal bir dünyanın hakim olduğu bir süreçte, gençlerimizi dijital dünyanın dışına çıkarılması noktasında hükümet ve yerel yönetimler olarak bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. 2021 yılı içerisinde özellikle Battalgazi bölgemize Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte bölgemize ciddi anlamda yatırımlar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 5 bin kişilik kapalı spor salonunu da inşallah Battalgazi’mize kazandıracağız. Bakan yardımcımız ile yapmış olduğumuz görüşmede, ihalesinin yapıldığını bizlere ifa ettiler. İnşallah kısa sürede gençlerimizin istifadesine sunulacak. Malumunuz gençlerimize sözümüz olan 2 adet Gençlik Merkezi’mizden birini tamamlayarak hayata geçirdik ve diğerinin ise yapım aşaması halen devam ediyor. İnşallah Orduzu’da ki gençlik merkezimizi de 7-8 ay gibi kısa bir sürede tamamlayacağız. Kırsal bölgelerimizde özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin istifade edebileceği Basketbol sahaları, futbol sahaları, Halı sahalar ve voleybol sahalarına başlıyoruz. Bunun yanı sıra 2020 yılının Aralık ayında 2.katlı semt kütüphanemiz içinde kazmayı vurduk ve yapımı devam ediyor. Gençlerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Battalgazi’mizde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir eser siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz

dedi. (Bülten)