YEŞİLYURT BELEDİYESİ YANGIN VE İLK YARDIM’ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ
Yeşilyurt Belediyesi, Sivil Savunma Haftası nedeniyle Deprem Eğitim Simülasyon ve Bilim Atölyesinde personellerine yönelik ilk yardım ve yangın söndürme konularında teorik ve pratik eğitim programı düzenledi.
Yeşilyurt Belediyesinin hizmet içi eğitim programları kapsamında düzenlediği, Afet ve Acil Durum
(AFAD) İl Müdürlüğü ile Kızılay Malatya Şubesinin destek verdiği eğitim programında, olası kazalarda
kazazedelere ilkyardımın nasıl yapılacağı ile birlikte yangınların çıkış nedenleri, yangından korunma ve
söndürme konularında görsel sunum destekli eğitimler verildi.
Teorik eğitimlerin ardından uzman eğitmenlerce belediye personeline yangın söndürme tatbikatı
yaptırıldı. Personelin, yangınlara müdahaleye karşı deneyim kazanmasının amaçlandığı tatbikatta,
yangın türleri, yangın söndürme cihazlarının özellikleri ve nasıl kullanılması gerektiği, yangın
esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.