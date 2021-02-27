YEŞİLYURT BELEDİYESİ YANGIN VE İLK YARDIM’ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ



Yeşilyurt Belediyesinin hizmet içi eğitim programları kapsamında düzenlediği, Afet ve Acil Durum

(AFAD) İl Müdürlüğü ile Kızılay Malatya Şubesinin destek verdiği eğitim programında, olası kazalarda

kazazedelere ilkyardımın nasıl yapılacağı ile birlikte yangınların çıkış nedenleri, yangından korunma ve

söndürme konularında görsel sunum destekli eğitimler verildi.

Teorik eğitimlerin ardından uzman eğitmenlerce belediye personeline yangın söndürme tatbikatı

yaptırıldı. Personelin, yangınlara müdahaleye karşı deneyim kazanmasının amaçlandığı tatbikatta,

yangın türleri, yangın söndürme cihazlarının özellikleri ve nasıl kullanılması gerektiği, yangın

esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.