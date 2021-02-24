Gara Şehidi Semih Özbey’e anlamlı vefa

Malatya Ticaret Borsası (MTB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İnönü Üniversitesi, Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün katkılarıyla Battalgazi ilçesinde yer alan Merdivenler Ortaokulu’na yaptırılan ve geçtiğimiz gün Gara’da şehit edilen 13 vatandaştan Malatyalı olan Şehit Astsubay Çavuş Semih Özben’in isminin verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Dün Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, MTB Başkanı Ramazan Özcan, Şehit Semih Özbey’in kız kardeşi, Okul Müdürü, öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı programda ilk konuşmayı Merdivenler Ortaokulu Müdürü Halil Kocaman yaptı.

2015 yılında bölücü terör örgütü tarafından kaçırılan Astsubay Semih Özbey’in 13 Mart 2021 tarihinde şehit edildiğini anımsatan Kocaman, okullarındaki kütüphanenin şehidin adına yapıldığını söyledi.

“SIKINTI ÇEKEN ALANLARDAN BİRİSİ EĞİTİM ALANIYDI”

Şehre yakın bölgelerde kütüphane ihtiyacının fazla olduğunu belirten MTB Başkanı Ramazan Özcan ise,

Şu anda Malatya ili Battalgazi ilçemiz Merdivenler Mahallesi’ndeki okulumuzda bir kütüphane yapma gereği hissettik. Yaklaşık 2-3 aydır konuyla ilgili bir çalışma gerçekleştirdik. Özellikle şehir merkezine uzak olan daha çok taşımalı eğitim gören çocuklarımızı daha çok bu tür alanlarda kütüphane ihtiyacının çok yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürümüz göreve geldikten hemen sonra konuyla ilgili bilgi verdik. Burada özellikle Covid-19 pandemisinden sonra belki en çok zarar gören, sıkıntı çeken alanlardan birisi eğitim alanıydı. Bir taraftan bu yaralı sarmaya çalışıyoruz, bir taraftan da en önemlisi geçtiğimiz günlerde Gara’da şehit düşen hain ve kalleşçe katledilen 13 şehidimiz ve o çatışmada yine şehit olan 3 üst düzey subayımız vardı. Bizim bir önceki dönem ticaret Borsası Başkanımız Sayın Gürsel Özbey’in oğlu Semih kardeşimiz Rize’den gelirken terör örgütü tarafından alıkonulmuş ve yaklaşık 6-7 yıldır onların elindeydi. En son Gara’da hain ve kalleşçe katledildi. Bu kütüphanemize Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ismini vermeyi planlamıştık ama Semih kardeşimiz şehit olunca buraya şehidimizin ismini vermenin çok daha elzem olduğunu konuşup, böyle bir mütevazı bir karar aldık.

diye konuştu.

“PAHALI BİR ARSADA OTURMANIN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ”

STK’lara da bir mesaj veren Başkan Özcan,

Tekrar Gara’da şehit olan askerlerimize ve bundan önce vatanda toprakları için canını gözünü kırpmadan feda eden bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Cenabı Allah bize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ama pahalı bir arsada oturmanın bedelini ödüyoruz diye düşünüyoruz. İnşallah vatan topraklarımızı savunmak için bundan sonra da şehit vermeye eğer gerekirse gözümüzü kırpmadan bu yolda kendimizi feda etmeye hazırız. Bütün sivil toplum örgütlerine ‘Özellikle eğitim kurumlarımıza, Milli Eğitim Müdürümüzle yakın temasa geçip kırsalda kalan okullarımızda pandemi dönemi de fırsata çevirecek şekilde okulların eksiklerini, okulların tadilat ihtiyacı olan alanlarda ve öğrencilerimizin daha sağlıklı bir şekilde de bu kütüphanelerden de faydalanacağı bir çalışma fırsatı yaratılmasının gerekliliği mesajını da vermek istiyorum.

ifadelerini kullandı.

Yapılacak bir okula Şehit Semih Özbey’in isminin verileceğini duyuran Milli Eğitim İl Müdürü Battal Kanbay da,

Tez avantajlı bölgelerde 2021 yılında daha fazla güçlü bir şekilde yer almak istiyoruz. Buralarda hem kütüphane anlamında hem bilişim anlamında hem de öğretmenler odasının fiziki olarak düzeltilmesi anlamında biz okullarımızda önemli adımlar atmak istiyoruz. Bugün başka bir durumla karşı karşıyayız. Aynı zamanda Milli Eğitim ailesinin bir parçası olan şehidimizin ailesinin bir kısmı Milli Eğitimde. Biz de kendisini Milli Eğitimin bir derdi olarak görüyoruz. Tekrardan kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarını sabrı celil niyaz ediyorum. Ben 2021 yılında yapacağımız bir okula kendisinin adını vereceğimi belirtmek istiyorum.

şeklinde konuştu.

Şehit Semih Özbey’in kız kardeşi Beyza Özbey de,

Ben şehidimizin kardeşiyim. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah adını unutmayacağız. Bundan sonra onun için elimizden geleni yapacağız.

dedi.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.