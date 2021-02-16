Malatya Doğal Bir Plato

Busabah TV Youtube kanalı olarak çekimleri Malatya’da yapılan Girift dizisinin setini ziyaret ederek; dizi oyuncularıyla samimi bir röportaj gerçekleştirdik. Yapımcı ve Yönetmenliğini Malatya’lı Haydar Işık’ın yaptığı, Ümit Acar, Selahattin Taşdöğen, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz’ın rol aldığı polisiye-dram temalı ‘Gırift’ dizisinin oyuncuları Malatya’nın doğal bir plato olduğunu kaydettiler.

İlk olarak yapımcı ve yönetmen Haydar Işık’a neden Malatya’yı tercih ettiklerini soruyoruz. Haydar Hocam neden Malatya?

Kendi memleketimde biz diziye yönetmenlik yapmak son derece keyif verici bir şey. Aslında bu proje Akdeniz Bölgesinde çekilecek bir projeydi, kendi girişimlerimizle ve memleketçi tutumumuzla projeyi Malatya’ya aldık ve bu yüzden oradaki sponsorlarımızı kaybettik.

Hocam Girift kaç bölüm çekilecek ve hangi kanalda yayınlanacak?

6 sezonluk bir dizi. 13 bölümün tamamını Malatya’da çekeceğiz. Sonraki 13 bölümü izlenme durumuna göre belki Malatya’da devam ettireceğiz. Diziyi Kanal D Dijital’e yapıyoruz. Yeşilyurt, Battalgazi ve Akçadağ Belediye Başkanlarının destekleri var ciddi manada. Onlara teşekkür ediyorum. Amacımız diziyi çekerken insanlara eğlence sunarken baba memleketi Malatya’yı da tanıtmak.

“BEN BU SOKAKLARDA SİMİT, SAKIZ SATTIM”

Ben bu sokaklarda simit, sakız sattım. Boyacılık yaptım. Melekbabalıyım ben. Dolayısıyla bu şehre, bu sokaklara benim bir borcum var. Elimden geldiği kadarıyla şehrin tanıtımına ne katabilirim diye oturup tek tek senaryoya yerleştirdim. Güzel bir diziye dönüştü, artık bundan sonrası Malatya halkının sahiplenmesine bağlı. Şehrin seçilmişleri, atanmışları ve STK ‘larını projeyi doğrudan sahiplenmesiyle ilgili. Çok büyük bir proje bu. Projeyi Akdeniz’den Malatya’ya alınca oradaki sponsorlarımızı kaybettik. 50-60 kişilik bir ekiple çalışıyoruz ve burada kalmamızda sponsorların etkisi çok. Mutlak surette maliyette ne taraftan destek alırsan o yöne gidiyorsun. Buradaki destek en çok Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’dan geldiği için buradayız şu an. Mehmet Başkan bu işi sahiplenmeseydi buraya gelmezdik ve bu da bir gerçek. Malatyalılar bu projeye sahip çıksınlar ki devamı gelsin. Bir daha ne zaman bir çekim olur bilemeyiz. Malatya bunun ne kadar farkında bilmiyorum ama ‘doğal bir plato’. Mardin, Urfa, Antep bu bölgelerde çekilen film ve diziler var ama Malatya bu şehirlerin çok çok önünde. Sadece bunları kullanmak gerekiyor. Mart sonu gibi yayına girmeyi planlıyoruz.

Mikrofonumuzu Haydar Hocadan sonra Selahattin Taşdöğen’e çeviriyoruz. Selehattin Hocam siz Malatya’yı nasıl buldunuz. Haydar Hocam zaten buralı. Dışardan biri olarak gözlemleriniz neler?

Malatya’ya çok gelip gittim. Buranın halkı çok sıcakkanlı. Misafirperverler, bizi çok iyi ağırladılar. Salgın koşullarından dolayı bu sefer buruk oldu biraz. İnsanlarda hep maske var, bir savaş veriliyor ve bütün dünyanın savaşı. Yine de gayet iyi görünüyor. Hava çok güzel, dizimizin kadrosu güçlü. Her şey birbirinden güzel.

Söz dizeye gelmişken, hocam bize biraz dizinin içeriğinden ve rolünüzden bahseder misiniz?

Polisiye gerilim dizisi. Cinayet falan işleniyor, benim de eşim öldürülüyor. Seri cinayetler yaşanıyor. Polisler benden de şüpheleniyorlar. Devamı ekrana kalsın artık. Burada, Haydar Hocayla başka projelerimiz de var.

Haydar Işık Malatya’yı çok seviyor ve çekimleri burada yapmak istiyor. Memleketi tanınsın, faydası olsun diye çaba gösteriyor. Ben ve Haydar burada başka bir sinema filminin hazırlığı içindeyiz. Turizm açısından da faydası olsun diye Malatya’nın her yerini göreceğiz. Komedi-gerilim içerikli güzel bir çalışma olacak. Yaklaşık bir 20 gün falan çalışacağız. İlerleyen günlerde salgın hafiflerse tiyatro oyunlarım var, onları da buraya getireceğim. Burada da tiyatro adına bir şeyler yapmış olacağız.

Ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen’den sonra Girift’in başrol oyuncularından Ümit Acar ile röportajımıza devam ediyoruz. Ümit hocam, Malatya’yı dizi, film, sinema çekimleri açısından nasıl buluyorsunuz?

14 ay önce Uluslararası Malatya Film Festivali kapsamında Malatya’ya gelmiştim. O zaman Emek ödülü verilmişti bana vesileyle yaklaşık 10 gün falan kaldım. Bu süre zarfında olabildiğince Malatya’nın yakın kasabalarını, ilanlarını görme şansım oldu. Çok memnun mutlu anlılarla ayrıldım. İnsan kendisini bazı yere hisseder ya ben burada rahatlıkla yaşayabilirim. Şimdi ikinci kez Haydar Işık hocanın projesiyle geldik. 7-8 gündür çalışıyoruz ve yanılmadığımı yine gördüm. Malatya farklı yerleşim yerlerindeki farklı görselliklerle hakikaten bir film platosu yapısında. Büyük işlerin yapımcıları çok ciddi paralar harcayarak plato oluşturuyorlar. Platoların çoğu burada hazır, o paraları harcamadan, hazır bir plato olduğunu görüyoruz. Yerleşim biriminin valileri, kaymakamları, belediye başkanları o yörenin daha fazla tanınabilmesi için buradaki mevcut güzelliklerin daha geniş kitlelere duyurabilmesi için film şirketlerini buraya davet etmeleri gerekiyor. Bunun için kolaylıklar sunmaları lazım. Çünkü sinema dünyanın en etkili silahı. Bu silahı akıllıca kullanıp iş adamları, yerel yönetimdeki söz sahibi insanlar yapımcıları buraya çekmeli. Hatta yabancı prodüksiyonların bile buraya gelmesi gerekir.