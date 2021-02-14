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- 14 Şub 2021 - 09:20

Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaştan Astsubay Çavuş Semih Özbey, memleketi Malatya’da düzenlenen törenle toprağa verildi.

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10 Şubat'ta Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaştan birisi olan Astsubay Çavuş Semih Özbey, memleketi Malatya’da düzenlenen törenle defnedildi. Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehidin anne ve babası ile yakınları katıldı. Şehidin naaşı, Malatya Şehir Mezarlığı'nda ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'nde defnedildi. Şehidin annesi Sadiye Özbey törende güçlükle ayakta dururken, babası ise tabutun başından ayrılmadı.

Malatya nüfusuna kayıtlı olan Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey, 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan karayolunda PKK'lı teröristler tarafından alıkonularak kaçırılmıştı. ( İHA)

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14 Şub 2021 - 09:20 Malatya- Gündem

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