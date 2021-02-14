BAŞIN SAĞOLSUN TÜRKİYEM

Vatandaşlarda yakın mesafeden ateş edilmesi suretiyle 12'sinin baş bölgesinde 1'inin ise göğüs bölgesinde mermi giriş çıkışı olduğunun tespit edildiğini belirten Vali Baruş,

Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırı sonucunda şehit olduğuna yönelik söylentileri tamamen yalan ve alçakça bir provokasyondur

dedi.

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşın cenazesinin otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına getirilmesinin ardından, Malatya Valisi Aydın Baruş, dün Valilik’te 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’le birlikte şehit edilen vatandaşlarımızla ilgili bir basın açıklaması düzenledi.

“10 Şubat 2021 tarihinde, Kuzey Irak'ın Gara Bölgesi'nde PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği tespit edilen 13 vatandaşımızla ilgili açıklamayı yapıyorum” diyen Malatya Valisi Aydın Baruş, 2015 ve 2016 yıllarında PKK Terör örgütü tarafından kaçırılarak yaklaşık 6 yıldır Kuzey Irak'ın değişik bölgelerinde gezdirilen ve en sonunda Gara Bölgesi'nde sözde cezaevinde tutulurken şehit edilen 13 vatandaştan 10’unun Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi çalışması sonucunda kimlik tespitinin yapıldığını söyledi.

BARUŞ, ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİNİ AÇIKLADI

Kimlikleri tespit edilenlerin isimlerini açıklayan Vali Baruş, şunları kaydetti:

“1) 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl Karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş Nüfusuna kayıtlı, Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı,

2) 28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum ilinden ailesiyle birlikte dönerken Diyarbakır/Lice Bingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin Nüfusuna kayıtlı, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Sedat Yabalak,

3) 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan Karayolu'nda alıkonulan Malatya Nüfusuna kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey,

4) 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür Karayolu'nda alıkonulan Osmaniye Nüfusuna kayıtlı Tankçı Er Adil Kabaklı,

5) 24 Temmuz 2016 tarihinde Lice İlçesi Berkilin Deresi Mevkiinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan, Mardin Nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Vedat Kaya,

6) 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Karayolu'nda alıkonulan Siirt Nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Er Süleyman Sungur,

7) 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca Karayolu'nda alıkonulan Eskişehir Nüfusuna kayıtlı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci,

8) 2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan, Şanlıurfa Nüfusuna kayıtlı, Erzincan'daki Birliğine katılmak üzere yola çıkan Topçu Er Müslüm Altıntaş,

9) Adıyaman Nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse,

10) Samsun Nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Muhammet Salih Kanca oldukları anlaşılmıştır. Hain saldırıda şehit edilen 3 evladımızın kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.”

“MÜCADELEMİZ AMANSIZ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEKTİR”

48 teröristin etkisiz hale getirildiğini de kaydeden Vali Baruş,

Malatya Adli Tıp Kurumu'nda Cumhuriyet Savcısı ve adli tıp uzmanları tarafından yapılan otopsilerin sonuçlarına göre; evlatlarımızın yakın mesafeden ateş edilmesi suretiyle 12'sinin baş bölgesinde 1'inin ise göğüs bölgesinde mermi giriş çıkışı olduğu tespit edilmiştir. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırı sonucunda şehit olduğuna yönelik söylentileri tamamen yalan ve alçakça bir provokasyondur. Şehitlerimizin aileleri de İlimize intikal halinde olup evlatlarının naaşlarının görgüleri Başsavcılık tarafından kendilerine yaptırılacaktır. Evlatlarımızı şehit eden PKK Terör örgütü mensubu 48 terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz unsurları tarafından etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. PKK Terör örgütü ile mücadelemiz amansız bir şekilde devam edecektir. Şehit olan evlatlarımıza Cenab-ı Hak'tan sonsuz rahmet, ailelerimize ve aziz Milletimize başsağlığı diliyorum

şeklinde konuştu.

UĞURLAMA TÖRENİ YAPILACAK

Şehitler için tören yapılıp yapılmayacağını da dile getiren Vali Baruş,

Uğurlama törenleri Malatya’dan yapılacak. Ailelerinin bulundukları yerlerden, ailelerin beyanlarına göre defnedilecekleri yere hava ulaşım araçlarımız tarafından yakın illerimize de karayolu cenaze araçlarımız tarafından naaşları ulaştırılacak. Orada yapılacak törenlerle şehitlerimiz defnedilecek. Şu anda 6 ailemiz intikal halinde. Kısa zamanda ilimize gelecekler. Kendilerine evlatlarının naaşları bizzat Başsavcımız nezaretinde göstererek, teşhis etmeleri sağlanacak. Ondan sonra da gerekli, defin işlemlerinin ön hazırlıkları yapılarak ailelerimize şehitlerimizin naaşları teslim edilecek ve yola çıkarılacak

diye konuştu.