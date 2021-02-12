Koronavirüs’te son tablo

Hava sıcaklığı, vaka sayıların artmasını da berberinde getirdi. Sık sık uyarı anonsların duyduğumuz şu günlerde vaka sayılarının yüzde 25 oranda artması, ‘korkulan günler yeniden başlayacak mı?’ sorusunun sorulmasına neden oldu. Tam da bu anlamda bir açıklama yapan Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, “Vatandaşlarımızın biraz daha fazla dışarıya çıktıklarına bağlıyoruz. Kalabalık ve kapalı ortamlarda insanların biraz daha kurallara az dikkat ettiğini görüyoruz. Bizim artık bu vaka sayılarını sıfırlamamız gerekiyor” dedi.

Geçen hafta sonuna kadar vaka sayılarında ciddi bir şekilde düşüş olduğunu hatırlatan Porf. Dr. Recep Bentli, düşüşlerin kendilerini rahatlattığını söyledi.

Vaka sayılarındaki düşüş hem hastanelerimizi hem de yoğun bakamlarımızı rahatlattı” diyen Prof. Dr. Bentli, “ Son günlerde görüyoruz ki, yüzde 20-25 oranında bir vaka artışı var. Bunu özellikle vatandaşlarımızın biraz daha fazla dışarıya çıktıklarına bağlıyoruz. Kalabalık ve kapalı ortamlarda insanların biraz daha kurallara az dikkat ettiğini görüyoruz. Pandeminin başından bu yana bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi de pozitif vakalarımızın temas ettikleri kişileri tam olarak bize söylememeleri, sadece aile içini söylemeleri. Pozitif olanlar, çalıştığı ortam veya o gün içerisinde ya da son 1-2 gün içerisinde yakın, maskesiz görüştükleri insanların isimlerini bize vermemeleri nedeniyle maalesef bu tür vakaları atlıyoruz. Pozitif saptamadığımız her vaka tabii ki, bir başkasına bulaşarak, vaka sayısını artırıyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet istiyoruz. Çünkü Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi tünelin ucundaki ışığı gördük. Bu ışığın tam aydınlığa kavuşması için bizim artık bu vaka sayılarını sıfırlamamız gerekiyor.

diye konuştu.

“45 GÜNE DAHA İHTİYACIMIZ VAR”

Yeterli sayıda aşı ulaştığını ve sağlıkçılara dünden itibaren ikinci doz aşı yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Bentli, şunları kaydetti:

Dün Sayın Bakanımızın Bilim Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada bugün itibariyle artık sağlıkçılarımızın 2’nci doz aşıları yapılacaktır. İlimize de yeterli miktarda aşı dün sabah itibariyle ulaştı. Bugün hem sağlıkçılarımızın 2’nci dozu yapılacak hem 70 yaş üstü vatandaşlarımız randevu alarak aile hekimliklerine veya sağlık kuruluşlarından aşılanabilecekler. Ve Cuma günü de inşallah 65 yaş üstünü de aşılamış olacağız. Böylelikle en riskli grup dediğimiz bu grubu inşallah aşılayacağız ama hemen aşıdan sonra aşının etkisi başlamıyor. Bilindiği gibi aşı 2 doz yapılıyor. Bu 2 dozdan da 15 gün sonra aşının koruyuculuğu başladığı, bu yaş grubunu aşılamış olduk diyebilmemiz için en az 45 güne daha ihtiyacımız var. Ve bunun sonunda bütün vatandaşlarımızın aşılanmasını umut ediyoruz ama hastanede, özellikle yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 80’i bu yaş grubunda olduğu için inşallah bu yaş grubundaki aşılanmayı bitirdikten sonra biz salgını tam bitirmemiş olsak bile en azından hastanelerimiz rahatlayacak, biraz daha rahat hareket edebileceğiz. En büyük hedefimiz vaka sayısının sıfırlanması.