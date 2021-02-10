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/ 10 Şub 2021 - 16:41

İnşaat sektörü zor günler geçiriyor

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, pandemi sürecinde ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, “Bu günlerde inşaat sektöründe de zorluklar yaşamaktayız. Bu sıkıntıların başında inşaat malzemelerine gelen zamlar ve fiyat artışı var” dedi.