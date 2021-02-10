İnşaat sektörü zor günler geçiriyor
Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, pandemi sürecinde ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, “Bu günlerde inşaat sektöründe de zorluklar yaşamaktayız. Bu sıkıntıların başında inşaat malzemelerine gelen zamlar ve fiyat artışı var” dedi.
Kısa adı MİM-DER olan Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği’nde, 2021 yılı İnşaat Sektörü İstişare Toplantısı düzenlendi. Programda konuşan MİM-DER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, yaşanan pandemi nedeniyle ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini belirterek
Bu günlerde inşaat sektöründe de zorluklar yaşamaktayız. Bu sıkıntıların başında inşaat malzemelerine gelen zamlar ve fiyat artışı var. Bu fiyat artışları maalesef inşaat sektörünü zor duruma sokmuş, kentsel dönüşümü yavaşlatmış, dolayısıyla vatandaşlara da yansımaktadır.
dedi.
Dernek olarak kentsel dönüşüme önem verdiklerini dile getiren Bülbüloğlu,
Deprem coğrafyasında yer alan bir ülkede yaşıyoruz. 7 milyona yakın kentsel dönüşüme uğraması gereken yapı stokumuz var. Bunların dönüşümünün yapılması açısından kentsel dönüşüm anlamında 6306 sayılı kanun çerçevesinde gerekli eklemelerin yapılması gerektiğini hem basın yoluyla hem de sosyal medya yoluyla dile getiriyoruz. Ayrıca malzeme üreticilerinin maalesef döviz kurunu bahane ederek yüzde 50 ile yüzde 200 arasında yaptıkları zamlar neticesinde bugün sektörde büyük bir sıkıntı yaşamaktadır.
ifadelerine yer verdi.
10 Şub 2021 - 16:41 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.