Projeye Bakan'dan Tam Destek
Battalgazi’yi daha güzel ve yaşanabilir yarınlara hazırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katılarak açılışını gerçekleştirdiği Malatya'daki Tohma Köprüsü'nün açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, ilçeye yapmayı hedeflediği projeler hakkında özel bir sunum yaptı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Tohma Köprüsü'nün açılış töreni için geçtiğimiz Cumartesi günü Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile özel bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Bakan Karaismailoğlu’na Battalgazi’ye kazandırdığı ve kazandıracağı prestij projeler hakkında sunum yapan Başkan Güder, Karayolları 81. Şube Şefliği’nin bulunduğu 14 dönümlük alanın kısa sürede Battalgazi Belediyesi’ne devrinin sağlanacağını belirtti. Başkan Güder, Hatunsuyu bölgesine yeni bir tüp geçit yapılması taleplerini Bakan Karaismailoğlu’na sunduklarını ve taleplerinin olumlu karşılandığını aktardı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.