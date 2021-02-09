Projeye Bakan'dan Tam Destek

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Tohma Köprüsü'nün açılış töreni için geçtiğimiz Cumartesi günü Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile özel bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Bakan Karaismailoğlu’na Battalgazi’ye kazandırdığı ve kazandıracağı prestij projeler hakkında sunum yapan Başkan Güder, Karayolları 81. Şube Şefliği’nin bulunduğu 14 dönümlük alanın kısa sürede Battalgazi Belediyesi’ne devrinin sağlanacağını belirtti. Başkan Güder, Hatunsuyu bölgesine yeni bir tüp geçit yapılması taleplerini Bakan Karaismailoğlu’na sunduklarını ve taleplerinin olumlu karşılandığını aktardı.