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- 06 Şub 2021 - 12:17

Bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

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Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden yapılan bir cep telefonu ticaretinden dolayı D.Y.'den alacaklarını istemek üzere M.Ç. beraberindeki 3 kişi ile birlikte D.Y.'nin Nene Sokak'ta bulunan ikametine gitti. Burada yapılan görüşme kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken, D.Y. ile yanındaki bir kişi aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler olaya karışan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.( İHA)

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06 Şub 2021 - 12:17 Malatya- Asayiş

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