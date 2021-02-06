Bıçaklı kavga: 2 yaralı
Malatya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden yapılan bir cep telefonu ticaretinden dolayı D.Y.'den alacaklarını istemek üzere M.Ç. beraberindeki 3 kişi ile birlikte D.Y.'nin Nene Sokak'ta bulunan ikametine gitti. Burada yapılan görüşme kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken, D.Y. ile yanındaki bir kişi aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler olaya karışan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.