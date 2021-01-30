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- 30 Oca 2021 - 15:48

Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Bir şahsın aracında yapılan aramada tavan bölümüne gizlenmiş 1 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. ( İHA)

# malatya, İHA, mücadele, müdürlüğü, uyuşturucu, narkotik

30 Oca 2021 - 15:48 Malatya- Asayiş

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