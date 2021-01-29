Malatya’da kar yağışı etkili oluyor

Malatya kent merkezinde sabah karşı etkisini arttıran kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu yıl ikinci kez merkeze yağan kar nedeniyle Malatya beyaz örtüyle kaplanırken, özellikle sürücüler sabah erken saatlerde güçlük yaşadı. Yağış ile birlikte teyakkuza geçen belediye ekipleri de kent merkezinde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda kaldırım çalışmasına başladı. Ana cadde ve arterlerde tuz ve solüsyon çalışmaları da aralıksız sürerken, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının 20 santimde yaklaştığı öğrenildi. Vatandaşlar karla kaplı yollarda yürümekte zaman zaman zorluklar yaşarken, bu yıl ülkede baş gösteren kuraklık tehlikesine karşın kar yağışı çiftçileri memnun etti. Vatandaşlar rahmet olan kar yağışının kuraklığa karşı sevindirici olduğunu belirterek, yağışların sürmesinden yana olduklarını söyledi.

Öte yandan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Gölbaşı karayolu, Malatya-Pütürge Karayolu ve Malatya-Sincik karayolunun araç trafiğine kapatıldığı öğrenildi.

Malatya-Kayseri karayolu ile Malatya-Sivas karayolunda ise trafik ekipleri araçların kış lastiği ve zincirli olmaları şartı ile geçişlerine kontrollü olarak izin veriyor. ( İHA)