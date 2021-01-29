Busabah Malatya Busabah Malatya
- 29 Oca 2021 - 16:08

Malatya’da kar yağışı etkili oluyor

Malatya’da sabaha karşı başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yüksek rakımlı bölgelerde ve ilçelerde daha fazla etkisini gösteren kar yağışı kent merkezinde de hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya kent merkezinde sabah karşı etkisini arttıran kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu yıl ikinci kez merkeze yağan kar nedeniyle Malatya beyaz örtüyle kaplanırken, özellikle sürücüler sabah erken saatlerde güçlük yaşadı. Yağış ile birlikte teyakkuza geçen belediye ekipleri de kent merkezinde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda kaldırım çalışmasına başladı. Ana cadde ve arterlerde tuz ve solüsyon çalışmaları da aralıksız sürerken, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının 20 santimde yaklaştığı öğrenildi. Vatandaşlar karla kaplı yollarda yürümekte zaman zaman zorluklar yaşarken, bu yıl ülkede baş gösteren kuraklık tehlikesine karşın kar yağışı çiftçileri memnun etti. Vatandaşlar rahmet olan kar yağışının kuraklığa karşı sevindirici olduğunu belirterek, yağışların sürmesinden yana olduklarını söyledi.
Öte yandan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Gölbaşı karayolu, Malatya-Pütürge Karayolu ve Malatya-Sincik karayolunun araç trafiğine kapatıldığı öğrenildi.
Malatya-Kayseri karayolu ile Malatya-Sivas karayolunda ise trafik ekipleri araçların kış lastiği ve zincirli olmaları şartı ile geçişlerine kontrollü olarak izin veriyor. ( İHA)

# Malatya-Kayseri, Malatya-Sivas, Malatya-Gölbaşı, Malatya-Sincik, kar yağışı, malatya, İHA, yıl, zaman

29 Oca 2021 - 16:08 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Malatya’da kar yağışı etkili oluyor mask
Malatya’da kar yağışı etkili oluyor
Narkotik göz açtırmıyor! mask
Narkotik göz açtırmıyor!
Kayısıda fiyatlar yükseldi, fidan satışları arttı mask
Kayısıda fiyatlar yükseldi, fidan satışları arttı
Uyuşturucu sevkiyatına darbe mask
Uyuşturucu sevkiyatına darbe
Kernek Meydanı’nda çalışmalar devam ediyor mask
Kernek Meydanı’nda çalışmalar devam ediyor
TAKIMA DESTEK YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI mask
TAKIMA DESTEK YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL