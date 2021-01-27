Sarı kırmızılılar 29 Ocak Cuma günü sahasında konuk edeceği Karamgümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor. Malatya Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakanın provasını Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı idmanla gerçekleştiren Yeni Malatyaspor’da hedef İstanbul temsilcisi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak. Kaleci Ertaç Özbir dışında ciddi bir sakatlığı bulunan oyuncusu bulunmayan Kaplanlar’ın dün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde Efsane Derebeyleri Derneği ile Kaplan 44 Taraftar Derneğine bağlı 200 dolayında taraftar tesislere gelerek teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulunarak başarılar diledi. Yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen ilk yarıda 27 puan toplayarak ligde iyi orta sıralarda bulunan takımlarının başarısından dolayı Hamzaoğlu’na ve oyunculara tezahüratlarda bulunan taraftarlar “Hamza hoca sana güveniyoruz. Seni ve tüm futbolcuları seviyoruz. Malatya sizin yanınızda” diyerek sevgi gösterisinde bulundular. Hamza Hamzaoğlu da yapılan tezahüratlara teşekkür ederek ziyarete gelen taraftarlarla toplu fotoğraf çektirdi.

TAKIMA DESTEK YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI

Daha sonra ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Efsane Derebeyleri Derneği Başkanı Emin Ayten, Efsane Derebeyleri ve Kaptan 44 Dernek Yönetimi ve Üyeleriyle Karagümrük maçı öncesinde Yeni Malatyaspor’a destek olmak için tesislere geldiklerini söyledi. Ayten, “Dün, bugün ve gelecekte her zaman futbolcularımızın ve teknik heyetimizin yanında olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Bizler Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’na ekibine ve futbolcularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Kulüp içerisinde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen ve 4 aydır maaşlarını almamalarına rağmen topladıkları 27 puandan dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. Bu başarı Hamza hocanın ekibinin ve futbolcuların başarısıdır. Toplanan 27 puan kulüp başkanı Adil Gevrek’in ve yönetiminin bir başarısı değildir. Adil Gevrek 6-7 ay önce görevine devam edeceğini söylerken artık şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde kulübü yöneteceğini söylemişti. Ancak gelinen noktada bu sözünü tutmayarak şeffaf bir yönetim şekli göstermiyor. Yapılan transferlerde kulübün kasasından ne kadar bir para çıktığını, kulübün ne kadar borcu olduğunu aradan geçen sürede kamuoyu ile paylaşmadık. Mali kongre yapacağını söyledi ancak bunu hala yapmadı. Sayın milletvekilimiz Mehmet Fendoğlu’nun da belirttiği gibi Adil Gevrek’in istifa ederek mali kongre ve seçim kararı alması lazım” diye konuştu. Yapılan açıklamanın ardından taraftarlar tesis önünde bir süre kulüp başkanı Adil Gevrek ve yönetimini istifaya davet eden tezahüratlarda bulundu.