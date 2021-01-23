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- 23 Oca 2021 - 14:00

Donmak Üzereydiler!

Malatya'da donmak üzere olan köpek yavrularına polis şefkat elini uzattı.

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Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru, ikametinden göreve gitmek için hazırlanırken apartmanın kamelya bölümünde sesler duydu. Seslere kayıtsız kalmayarak giden, polis memuru 3 köpek yavrusu ile karşılaştı. Donmak üzere olan yavruların altlarına karton üzerlerine havlu bırakan polis memuru yeni doğdukları değerlendirilen yavruları sıcak tutmaya çalıştı.( İHA)

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23 Oca 2021 - 14:00 Malatya- Asayiş

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