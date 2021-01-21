Gözlük Camlarında Buğulanmaya Son!

Malatya’da yaşayan ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Rüya Yılmaz'ın, anneannesi maske taktığında gözlüklerinin buharlanması üzerine bulduğu pratik çözüm ilgi görüyor.

Malatya'da 7 yaşındaki Rüya Yılmaz, anneannesinin maske takınca gözlüklerinin buharlanması üzerine "Gözlük maske" ismini verdiği projeyi geliştirdi. Maskelerin burun kısmına denk gelecek bölümüne yapıştırılan slikon ile anneannesinin gözlüklerindeki buhar sorununu çözen minik Rüya, bu yöntem ile maskenin burunda yol açtığı kızarıklıkların da önüne geçti.

"Maskemi takarım, sağlığıma bakarım" sloganı ile hazırladığı ve gözlük maskesi ismini verdiği projeyi öğretmeni ile paylaşan Rüya, yöntemin sağlık yönünden araştırılmasını istedi.

Rüya, korona virüse karşı herkesin maske kuralına mutlaka uymasını istedi. ( İHA)