Kontrolden çıkan araç tabela direğine çarptı
Malatya'da kontrolden çıkan otomobil, önce yol ayrımındaki refüje ardından yön tabelası direğine çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza,02.50 sıralarında çevre yolu Battalgazi Kavşağı alt geçit üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Elazığ istikametinden gelerek Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde E.A. idaresindeki 44 BC 138 plakalıotomobil kontrolden çıkıp, önce yol ayrımındaki refüje ardından yön tabelası direğine çarptı.
Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye ambulansta müdahale yapılırken, kazaya karışan araç çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.