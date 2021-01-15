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- 15 Oca 2021 - 16:18

Kontrolden çıkan araç tabela direğine çarptı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil, önce yol ayrımındaki refüje ardından yön tabelası direğine çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza,02.50 sıralarında çevre yolu Battalgazi Kavşağı alt geçit üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Elazığ istikametinden gelerek  Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde E.A. idaresindeki 44 BC 138 plakalıotomobil kontrolden çıkıp, önce yol ayrımındaki refüje ardından yön tabelası direğine çarptı.

Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye ambulansta müdahale yapılırken, kazaya karışan araç çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. ( İHA)

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15 Oca 2021 - 16:18 Malatya- Asayiş

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