Bu yıl hedef: 100 bin ton
2020 yılının ihracat rakamlarını değerlendiren ve 2020 yılında 90 bin 317 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdiklerini dile getiren MTB Başkanı Ramazan Özcan, bunun karşılığında 266 milyon 202 bin dolar hem ülkeye hem de Malatya’ya döviz getirdiklerini kaydetti. Başkan Özcan, kuru kayısıda 2021 yılı ihracat hedefini de açıklayarak, "Bu yıl ihracatta 100 bin ton ihracat hem de 500 milyon dolar da gelir hedefliyoruz” dedi.
Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, yaptığı basın açıklamasıyla 2020 yılı kuru kayısı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Önemli açıklamalarda bulunan Özcan, 2020 yılını geride bıraktıklarını ifade ederek, özellikle Covid-19’un 2020 yılına damgasını vurduğunu söyledi.
Pandemiye rağmen kuru kayısı ihracatını çok iyi bir noktada tamamladıklarını dile getiren Başkan Özcan,
Koronavirüs bütün sektörler, sosyal hayat ve ekonomiyi direk veya dolaylı olarak ciddi anlamda çok etkiledi. 2020 yılı zorlu ve sıkıntılı bir yıl olarak hafızalarda kaldı. Tabii ki pandemi başladığında en çok korktuğumuz şey, kuru kayısı ihracatının Malatya ekonomi açısından nasıl etkileneceği konusunda endişelerimiz ve kaygılarımız vardı. Ama çok şükür 2020 yılı kuru kayısı açısından pozitif bir yıl olarak hafızalarımızda kaldı. Ayrıca 2020 yılında çok önemli yatırımlara fırsat yaratmış olduk. Malatya Ticaret Borsası olarak özellikle lisanslı deponun hayata geçirilmesi ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin müdahale alımları kararıydı. Pandemiye rağmen kuru kayısı ihracatını çok iyi bir noktada tamamladık
ifadelerini kullandı.
GEÇEN YILA GÖRE 15 MİLYON DOLAR DAHA FAZLA DÖVİZ GİRDİ
2020 yılının ihracat rakamlarını açıklayan Başkan Özcan,
2020 yılında 90 bin 317 ton ihracat gerçekleştirdik. Bunun karşılığında ise 266 milyon 202 bin dolar hem ülkemize hem de Malatya’mıza da döviz getirmiş olduk. Özellikle fiyatların geçen yılın ortalamalarına baktığımız zaman temmuz ayından sonraki fiyat artışı ile de geçen yılın hem ihracat rakamlarıyla ve gelen döviz miktarlarına baktığımız zaman, geçen yıl ile bu yıl arasında ortalama 15 milyon dolar daha yüksek miktarda da döviz getirmiş olduk. Geçen yıl ile 2019 yılının ihracat ortalaması 2 bin 400 dolar olmasına karşın, şu anda 2020 yılının son 6 ayına baktığımız zaman bu rakamın yaklaşık 3 bin 400, 3 bin 500 dolar civarında olduğunu görüyoruz. İnşallah 2020 yılında yapmış olduğumuz bu yatırımlar ile beraber, 2021 yılında çok iyi bir mahsul ile hem üreticinin mutlu olduğu hem de ihracatın ülkesinin ve şehrinin daha çok mutlu ettiği bir yıl olarak bekliyoruz. Özellikle mahsulü mart ve nisan ayında sağlıklı bir şekilde nisan yağmurlarına maruz kalmadan eğer atlatırsak, bu yılı temmuz ayında başlarsak bu yıl ihracatta 100 bin ton ihracat hem de 500 milyon dolar da gelir hedefliyoruz. Hem yıl hem ihracat rakamlarında hem de ihracat gelirlerinde yeni hedefler ile yolumuza devam edeceğiz
diye konuştu.
“BUNU HER FIRSATTA İFADE ETMEK ZORUNDAYIZ”
En büyük kaygılarının kuraklık olduğunun altını çizen Başkan Özcan,
Çok büyük endişe ve kaygımız, şu anda yaşadığımız kuraklık. Her fırsatta mutlaka bunu ifade etmek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızda her fırsatta bu yıl kuraklıkta zor bir dönem olacağını ifade ediyor. Malatya bir tarım şehri ve dolayısıyla yağmura, kara ve suya en çok ihtiyacı olan illerden biriyiz. Malatya’nın kışı ‘şubat ayında gelir’ diye ifade ediyoruz. Bu yıl da inşallah çok gecikmeden kar ve yağmur bekliyoruz. Pandemi, deprem ve arkasından oluşan tüm olumsuz hadiselere rağmen, Malatya’da kuru kayısı ihracatı 2020 yılını çok olumlu ve yüksek miktarda ihracatla tamamlamış oldu
şeklinde konuştu.
“100 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK”
Pandemi nedeniyle kuru kayısı ihraç edilen ülkelerde bir düşüş olduğunu belirten Başkan Özcan, şunları kaydetti:
İhracat rakamları ve ülke sayısı belirlenirken her yıl farklı bir tablo önümüze gelebiliyor. Bu yıl kısmen pandemiden dolayı ülke sayısında da yani yaklaşık 10 ülkede bir gerileme söz konusu. Yani bu yıl yaklaşık 100 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bu da geçmiş dönemlerde 155, 120 ülkeye dönem dönem ise 110, 112 ülkeye ihracat gerçekleştiriyorduk. Buradaki sayının değişikliğinin sebebi pandemiden dolayı bazı ülkelere, hem ihracat rakamlarımızda kısmi gerileme olmuştur hem de bazı ülkelere ihracatı gerçekleştirememiş olduk. Ama bazı ülkelerde de mesela Avrupa ülkelerinde ihracat rakamlarımız da artış söz konusudur. Ama özellikle Rusya, Ukrayna gibi bölgelerde ise ihracat rakamlarımızda kısmi gerilemeler söz konusudur. Avrupa ve Amerika en önemli, en kıymetli alıcılarımızdır. Bu ülkelere yapılan ihracatımızda Avrupa da ciddi anlamda bir artış söz konusu, bu da özellikle kuru kayısının pandemi döneminde insan sağlığı açısından ne kadar kıymetli olduğunu içerdiği besin değerlerinin ve kalori değerlerinin, pandemi döneminde Covid-19’a karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmasından en önemli ifadesi olmuş oluyor.
07 Oca 2021 - 13:30 Malatya- Ekonomi
Muhabir Mutlu Sarıgül
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.