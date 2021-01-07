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/ 07 Oca 2021 - 13:30

Bu yıl hedef: 100 bin ton

2020 yılının ihracat rakamlarını değerlendiren ve 2020 yılında 90 bin 317 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdiklerini dile getiren MTB Başkanı Ramazan Özcan, bunun karşılığında 266 milyon 202 bin dolar hem ülkeye hem de Malatya’ya döviz getirdiklerini kaydetti. Başkan Özcan, kuru kayısıda 2021 yılı ihracat hedefini de açıklayarak, "Bu yıl ihracatta 100 bin ton ihracat hem de 500 milyon dolar da gelir hedefliyoruz” dedi.