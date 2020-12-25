Eğlenceye Ceza Yağdı
Malatya'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gerektiği halde faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenen bir eğlence merkezine düzenlenen baskında, 17 kişiye para cezası uygulandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Hamidiye Mahallesi Antepli Sokak'ta bulunan ve korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir eğlence merkezinin açık olduğunu belirledi. Polis ekipleri, adrese gittiğinde, kapının kilitli olmasına rağmen içeriden ses geldiğini tespit etti. Bunun üzerine eğlence merkezine giren ekipler, içeride 17 kişinin olduğunu belirledi.
İş yerinde bulunan 17 kişiye sokağa çıkma yasağına uymamaktan işlem yapılırken, kapalı olması gerektiği halde açık olan mekanın kapatılmasını sağlayan ekipler, işletmeye de gerekli cezai işlemleri uyguladı. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.