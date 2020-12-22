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/ 22 Ara 2020 - 16:53

Taraftar Derneği'nden Örnek Davranış

Efsane Derebeyleri Taraftar Derneği, eğitimlerine uzaktan devam eden ihtiyaç sahibi öğrenciler için kolları sıvadı. Sosyal sorumluluk projeleri için arayışlarını sürdüren dernek yönetimi Malatyalı iş insanı Ahmet Köse’nin yardımlarıyla taraftar derneğine bağışlanan 20 adet tableti ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.