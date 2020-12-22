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- 22 Ara 2020 - 16:45

Yeşilyurt’a Alternatif Yol

 Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yakınca mahallemiz sınırları içerisinde bulunup, Sivas yoluyla Ankara yolu arasındaki bağlantıyı sağlayacak alternatif yol güzergahını açmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Buradaki yolu açarak bölgedeki trafik yükünü hafifleteceğiz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ve mühendislerle birlikte Yakınca Mahallesindeki yol açma ve genişletme çalışmalarını inceledi.

“ALTERNATİF YOLLARI TEK TEK AÇIYORUZ”

Yeşilyurt’un tüm bölgelerine ulaşımı rahatlatmak adına imar planında yer alan alternatif yol güzergahlarını teker teker açtıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

Yakınca mahallemiz sınırlarında bulunup, Sivas ve Ankara yol güzergahı ile Organize Sanayi Bölgemiz ve Sivas yoluna dönüşü rahatlatmak adına çalışmalarımız sürüyor. Yakınca ile Sivas ve Ankara yolu arasında bağlantıyı sağlayacak olması nedeniyle bölgemizin ulaşımı açısından büyük önem sahip olan bu yolumuzu açarak kentimize yeni alternatif bir yol daha kazandırmış olacağız

ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ

Yeşilyurt’ta hizmetlerin artarak devam ettiğini ifade eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise

Yeşilyurt Belediye Başkanımızla birlikte gece gündüz demeden sahada ki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yakınca ile Ankara ve Sivas yolu arasındaki bağlantı yolunun açılmasıyla ilgili çalışmaları yerinde takip ettik. İnşallah bu yolumuz açıldığı zaman bu bölgedeki trafik akışı daha da rahatlayacak, hemşerilerimiz alternatif bir yoldan konforlu bir şekilde işine ve evine gidebilecek

diye konuştu.

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22 Ara 2020 - 16:45 Malatya- Gündem

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