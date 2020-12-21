Çınar’dan Gururlandıran Başarı

Bir araştırma şirketinini Türkiye genelinde 30 Büyükşehirde yapılan ‘ 2020’nin En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları’ anketinde yüzde 58,3 oranıyla 7’nci sırada yer alırken, Doğu Anadolu’nun ise en iyi İlçe Belediye Başkanı seçildi.

Nüfusu 50 binin altında kalan belediyelerin dâhil edilmediği araştırmada Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, büyük bir başarının altına imza attı.

Anket sonuçlarına göre Doğu Anadolu’daki İlçe Belediyeleri arasında birinci sırada yer alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın, Türkiye geneli 30 Büyükşehir ilçelerinde yüzlerce İlçe Belediye Başkanını geride bırakarak üst sıralarda yer alması Yeşilyurt’ta büyük bir sevinçle karşılandı.

Yeşilyurt’u her alanda geliştirmek adına gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Çınar, “Anadolu’nun en güzel mozaiklerini içinde barındıran, kadim medeniyeti, doğal ve tarihi güzellikleri, yöresel lezzetleri, güler yüzlü ve çalışkan insanlarının huzur ve refah içerisinde yaşadığı Yeşilyurt’umuzu, modern, katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetim ilkeleriyle yönetmeye büyük bir kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.( İHA)