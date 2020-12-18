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- 18 Ara 2020 - 12:57

BANYODA FECİ ÖLÜM

Malatya'da iki çocuk babası feci şekilde yaşamına son verdi. Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi’nde meydana gelen olayda 41 yaşındaki genç adam banyoda ölü bulundu.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Çatalköprü Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında ikamet eden 2 çocuk babası 41 yaşındaki İ.B. akşam saatlerinde banyoya girdi. Banyodan uzun bir süre çıkmayan İ.B.'nin durumunu merak eden aile bireyleri yaptıkları kontrolde İ.B.'yi ölü şekilde buldu. Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine ikamete gelen ekipler yaptıkları kontrolde boynu kırılan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Boynundan iple doğalgaz borusuna asılı halde bulunan İ.B. olay yerine çağrılan ekiplerin kontrolünden sonra Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin ilk belirlemelere göre intihar olarak değerlendirdiği olayda soruşturma sürüyor.( İHA)

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18 Ara 2020 - 12:57 - Gündem

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