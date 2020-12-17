KANLI BİTEN TARTIŞMA
Malatya Yeşilyurt’ta aile içi tartışma kanlı bitti. Ateşli yaralanma sonucunda ağır yaralanana E.E. yaşamını kaybetti.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Hasgül Sokak'ta bir apartmanda meydana gelen olayda bir kişi öldü.
Edinilen bilgilere göre 2 çocuk babası 31 yaşındaki E.E. ile eşi arasında ailevi bir neden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın giderek şiddetlenmesiyle E.E. evde bulunan pompalı tüfekle kendini göğsünden vurdu. Göğsünden ağır yaralanan E.E. olay yerine çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayda ağır yaralanan E.E.'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.