KANLI BİTEN TARTIŞMA

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Hasgül Sokak'ta bir apartmanda meydana gelen olayda bir kişi öldü.

Edinilen bilgilere göre 2 çocuk babası 31 yaşındaki E.E. ile eşi arasında ailevi bir neden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın giderek şiddetlenmesiyle E.E. evde bulunan pompalı tüfekle kendini göğsünden vurdu. Göğsünden ağır yaralanan E.E. olay yerine çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda ağır yaralanan E.E.'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. ( İHA)