Depremzedeler Perişan

Malatya’nın Pütürge ilçesindeki yaşayan vatandaşlar 24 Ocak Elazığ Sivrice depremi sonrasında konteynerlerde kalamaya başladılar. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremde, en çok etkilenen kesimlerden biri de Pütürge Yazıcı Mahallesi. Mahalle sakinleri 6,8 büyüklüğündeki depremin büyük hasara neden olduğunu kaydederek bir an önce deprem konutlarına kavuşmak istediklerini belirttiler.

DEPREMZEDELER ‘KARA KIŞI’ DÜŞÜNÜYOR

Bölgenin yüksek rakımda olması ve kar yağışının etkili olmasıyla depremzedeler kara kara düşünmeye başladı. Yaklaşık 1 yıldır konteynerde yaşamını idame etmeye çalışan depremzedeler, kışın soğuğunu artık konteynerde geçirmek istemediklerini kaydettiler. Yetkililerden bu soruna bir an önce çözüm beklediklerini kaydeden Yazıcı Mahallesi sakinleri, artık mağduriyet istemediklerini ifade ettiler.

( İHA)