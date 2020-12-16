Depremzedeler Perişan
Konteynerlerde kalan depremzedeler zor günler geçiriyor. Kış mevsiminin gelmesiyle beraber konteynerlerde yaşamın giderek zorlaştığını kaydeden depremzedeler, kış bastırmadan evlerine taşınmak istediklerini dile getirdiler.
Malatya’nın Pütürge ilçesindeki yaşayan vatandaşlar 24 Ocak Elazığ Sivrice depremi sonrasında konteynerlerde kalamaya başladılar. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremde, en çok etkilenen kesimlerden biri de Pütürge Yazıcı Mahallesi. Mahalle sakinleri 6,8 büyüklüğündeki depremin büyük hasara neden olduğunu kaydederek bir an önce deprem konutlarına kavuşmak istediklerini belirttiler.
DEPREMZEDELER ‘KARA KIŞI’ DÜŞÜNÜYOR
Bölgenin yüksek rakımda olması ve kar yağışının etkili olmasıyla depremzedeler kara kara düşünmeye başladı. Yaklaşık 1 yıldır konteynerde yaşamını idame etmeye çalışan depremzedeler, kışın soğuğunu artık konteynerde geçirmek istemediklerini kaydettiler. Yetkililerden bu soruna bir an önce çözüm beklediklerini kaydeden Yazıcı Mahallesi sakinleri, artık mağduriyet istemediklerini ifade ettiler.
( İHA)
16 Ara 2020 - 18:29 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.