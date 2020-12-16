Kovalamaca Kazayla Son Buldu

Turgut Temelli Kavşağı'nda meydana gelen olayda polisten kaçan şahıs heyecanla anlar yaşattı. Kent merkezinde polisin şüphe üzerine durdurmak istediği B.E. yönetimindeki aracın “dur” ihtarına uymaması sonucunda kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 10 dakika süren takibin ardından B.E (18) ile Y.Y.'nin (17) de yolcu olarak bulunduğu otomobil sivil ekip aracına çarparak durdu.

Yaşanan olayda araç içine sıkışan B.E. hafif şekilde yaralandı ve tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Hareketli anların yaşanmasına neden olayda sürücü B.E ve yolcu Y.Y ilk ifadelerinde alkollü oldukları için kaçtıklarını belirtti. Olay yerine gelen çekinin kiralık olduğu tespit edilen aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

( İHA)