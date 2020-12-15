15 Ara 2020 - 16:29
Büyükşehir Belediyesinde İntihar Girişimi
“Yeter Selahattin Başkan Yeter”
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Malatya Büyükşehir Belediyesinde görevli bir işçi maaşlarında kesinti yapıldığını iddia ederek Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a tepki gösterdi.
Cumali Doğaner isimli işçi “Yeter Selahattin Başkan Yeter” diyerek intihar girişiminde bulundu. Ayrıntılar geliyor… ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.