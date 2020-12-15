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- 15 Ara 2020 - 16:29

Büyükşehir Belediyesinde İntihar Girişimi

“Yeter Selahattin Başkan Yeter”

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Malatya Büyükşehir Belediyesinde görevli bir işçi maaşlarında kesinti yapıldığını iddia ederek Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a tepki gösterdi.

Cumali Doğaner isimli işçi “Yeter Selahattin Başkan Yeter” diyerek intihar girişiminde bulundu. Ayrıntılar geliyor…  ( Haber Merkezi)

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15 Ara 2020 - 16:29 Malatya- Gündem

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