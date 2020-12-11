Hastanede Yangın!
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Büyük paniğin yaşandığı yangın nedeniyle hastalar başka hastaneye sevk ediliyor.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıktığı öğrenilen yangın, hastane çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yoğun duman büyük paniğe neden oldu. Zehirlenme riski bulunan çok sayıda hastanın tahliyesine başlandı. Tahliye edilen hastalar İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezindeki yoğun bakım servisine sevk edildi.
Tahliye işlemi devam ederken yangının çıkış nedeniyle ilgili açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.